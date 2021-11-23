ГПК: вытесняя беженцев, Польша создает очаги напряженности на границе

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Сегодня ночью, 23 ноября, группа иностранцев при попытке вытеснения польскими силовиками отказалась следовать в Беларусь и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища в Польше. Чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ.В ГПК отметили, что подобные действия направлены на то, чтобы вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны беженцев и создать предпосылки для очередной провокации на границе:, - рассказали в комитете.