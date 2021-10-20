ГПК: польские силовики жестоко избили афганских беженцев

«Сегодня беженцы из Афганистана, живущие на линии границы с польской стороны уже больше двух месяцев, устав от бездействия и равнодушия польских властей, нечеловеческих условий, отсутствия перспектив получения ответа на прошения о предоставлении убежища в Польше, предприняли шаг отчаяния», – рассказали в ГПК.
Как добавили в комитете, «осознав, что польская сторона в действительности не рассматривает поданные ими прошения и в дальнейшем будет безучастно наблюдать за их мучениями, не предпринимая никаких действий для разрешения ситуации, часть афганцев попыталась преодолеть опасные заграждения. В результате афганцы были жестоко избиты и задержаны польскими силовиками с применением перцового газа».
«После получаса, который беженцы, в т.ч. женщины и дети, под дулами автоматов провели лежа на холодной и сырой земле, они были в наручниках увезены вглубь Польши».
В ГПК подчеркнули, что подобные действия являются сигналом для международной общественности обратить внимание на то, что на самом деле происходит с иностранцами на польской территории. «Особенно после того, как Польша перестала пускать представителей СМИ и правозащитных организаций в приграничную территорию и начала тщательно скрывать от своих граждан правду, замалчивая существование стихийного лагеря афганцев на их территории», – обратили внимание в комитете.
В Госпогранкомитете напомнили, что «эти афганские беженцы были задержаны в разных частях Польши и вывезены польскими силовиками к границе еще в августе текущего года. Афганцы подали прошения о предоставлении защиты. Документы иностранцев находятся в Польше. Они передали их своим законным представителям, которые неоднократно обращались к польским властям с просьбой разрешить эту проблему. Также на необходимость оказания помощи группе афганских беженцев неоднократно обращали внимание ООН и ЕСПЧ, а также правозащитная организация Amnesty International. При этом представителями международных правозащитных организаций неоднократно отмечалось, что принудительная высылка людей, ищущих убежища, противоречит европейскому и международному законодательству».
Видео Госпогранкомитета