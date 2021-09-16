ГПК: польские силовики заставляют беженцев пробираться в Беларусь через колючую проволоку

На участке заставы "Русаки" Гродненской погрангруппы белорусские пограничники выявили очередной факт насильственного вытеснения беженцев польскими силовиками. Случай произошел около места, где уже почти месяц находятся 32 беженца из Афганистана, которых польская сторона доставила к линии границы и оставила там. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
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– Ночью 16 сентября белорусский пограничный наряд заметил свет фар и услышал шум на сопредельной территории. Прибыв на место, пограничники обнаружили в заграждении, установленном польской стороной, запутавшегося в колючей проволоке человека. Несмотря на присутствие белорусской погранслужбы и мучения беженца, польские силовики продолжали выгонять мужчину на территорию нашей страны прямо через травмирующее заграждение, – прокомментировали в ГПК.
Белорусская сторона вызвала медиков.
– На теле гражданина Египта обнаружены множественные гематомы от применения физической силы и порезы, в результате которых мужчина потерял большое количество крови. Пострадавший пояснил, что его насильно привезли к линии границы польские силовики, отобрали деньги и личные вещи, а затем под угрозой применения оружия заставили преодолевать "егозу", – добавили в ведомстве.
Иностранца экстренно госпитализировали в Берестовицкую ЦРБ.
Фото: Delfi