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  2. ГПК: полоцкие пограничники помешали очередной попытке вытеснить беженцев из Литвы в Беларусь

ГПК: полоцкие пограничники помешали очередной попытке вытеснить беженцев из Литвы в Беларусь

Полоцкие пограничники не допустили вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь. Об этом сообщают в Telegram-канале Госпогранкомитета.


Днем 28 сентября на литовско-белорусском участке границы в направлении Браславского района литовские правоохранители намеревались незаконно вытеснить десять граждан азиатской внешности на территорию Беларуси через реку, по которой проходит граница.

В ГПК обратили внимание, что каждый день в органах пограничной службы на польском и прибалтийском направлениях отмечаются попытки незаконного вытеснения нелегальных мигрантов с территории Польши, Латвии и Литвы в Беларусь. В настоящее время обстановка на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда остается напряженной, охрана государственной границы усилена.
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Фото: РЕЙТЕР
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