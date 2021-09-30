ГПК: полоцкие пограничники помешали очередной попытке вытеснить беженцев из Литвы в Беларусь

Днем 28 сентября на литовско-белорусском участке границы в направлении Браславского района литовские правоохранители намеревались незаконно вытеснить десять граждан азиатской внешности на территорию Беларуси через реку, по которой проходит граница.В ГПК обратили внимание, что каждый день в органах пограничной службы на польском и прибалтийском направлениях отмечаются попытки незаконного вытеснения нелегальных мигрантов с территории Польши, Латвии и Литвы в Беларусь. В настоящее время обстановка на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда остается напряженной, охрана государственной границы усилена.