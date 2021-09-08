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ГПК: нарушение Латвией прав человека подтолкнуло беженца к попытке суицида

Нарушение Латвией прав человека подтолкнуло беженца к попытке суицида. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

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В органах пограничной службы рассказали, что 3 сентября в международный пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный белорусский - "Григоровщина") прибыла группа мигрантов. Они в 10-й раз пытались подать ходатайства о предоставлении им статуса беженца в Латвии, а также вызвать сотрудника ООН. 

Отмечается, что 15 граждан Афганистана, из которых 10 детей, остро нуждались в медицинской помощи, продовольствии и одежде. 

Один из беженцев, находясь в отчаянном состоянии, предпринял попытку суицида. Он бросился под колеса большегрузного автомобиля, который следовал из Латвии в Беларусь. Тем самым мигрант пытался обратить внимание общественности на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана на своей территории. 

- Благодаря молниеносной реакции белорусских пограничников, остановивших большегруз на линии границы, афганец остался жив, - отметили в Госпогранкомитете. 

Видео: ГПК
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