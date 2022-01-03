ГПК: на границе со странами ЕС фиксируется скопление фур

Наибольшее число большегрузов ожидает въезда в Литву – порядка 420 фур.На пути в Польшу перед пунктами пропуска скопилось по меньшей мере 190 грузовых транспортных средств.Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым. Это продолжает влиять на увеличение нагрузки на иные маршруты следования в Европейский союз.При въезде в Латвию существенного скопления большегрузов не отмечается. В настоящий момент их насчитывается порядка 40.