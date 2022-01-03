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ГПК: на границе со странами ЕС фиксируется скопление фур

Согласно актуальным на 10:00 данным, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 650 грузовых транспортных средств. Такие данные приведены в Telegram-канале Госпогранкомитета.


Наибольшее число большегрузов ожидает въезда в Литву – порядка 420 фур.

На пути в Польшу перед пунктами пропуска скопилось по меньшей мере 190 грузовых транспортных средств.

Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым. Это продолжает влиять на увеличение нагрузки на иные маршруты следования в Европейский союз.

При въезде в Латвию существенного скопления большегрузов не отмечается. В настоящий момент их насчитывается порядка 40.
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Фото: Павел БОГУШ
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