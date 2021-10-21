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  2. ГПК: число ожидающих въезда в страны Евросоюза грузовиков сокращается

ГПК: число ожидающих въезда в страны Евросоюза грузовиков сокращается

Количество фур, которые ожидают въезда в страны ЕС, становится меньше. Ситуация контролируемая. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет. 

Архивное фото

Только 4 из 10 европейских пунктов пропуска за последние 24 часа принимали фуры без задержек,  уточнили в ведомстве. 

Самый низкий показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 55% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (со стороны Беларуси – "Каменный Лог"), а наибольший – 105% –  на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский – "Видзы"). 
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Фото: Павел БОГУШ
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