ГПК: число ожидающих въезда в страны Евросоюза грузовиков сокращается

Количество фур, которые ожидают въезда в страны ЕС, становится меньше. Ситуация контролируемая. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
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Только 4 из 10 европейских пунктов пропуска за последние 24 часа принимали фуры без задержек, уточнили в ведомстве.
Самый низкий показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 55% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (со стороны Беларуси – "Каменный Лог"), а наибольший – 105% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский – "Видзы").