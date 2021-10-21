ГПК: число ожидающих въезда в страны Евросоюза грузовиков сокращается

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уточнили в ведомстве.Самый низкий показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 55% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (со стороны Беларуси – "Каменный Лог"), а наибольший – 105% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский – "Видзы").