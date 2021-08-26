ГПК: беженцы из Афганистана говорят о грубом отношении к ним латвийских властей

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В ГПК рассказали, что 25 августа пограничники заставы Бигосово Полоцкого погранотряда пресекли очередную попытку незаконного вытеснения мигрантов с территории Латвии на территорию Беларуси. В частности, сотрудники латвийской Госпогранохраны с применением физической силы доставили на линию госграницы 21 гражданина Афганистана, среди них 11 детей.Беженцы пояснили пограничникам, что прибыли в Латвию 23 августа в поисках лучших условий жизни с целью дальнейшего следования в Германию.Отмечается, что после задержания латвийскими пограничниками мигранты находились в плохих условиях. Их не обеспечивали лекарствами и горячим питанием. Впоследствии, несмотря на заявления о предоставлении статуса беженца, через два дня обманным путем всю группу доставили на границу с Беларусью в разные места, заявив, что Латвия беженцев не принимает и их ждут автомобили, которые отвезут в Германию.Иностранные граждане отметили, что ночью их привезли на линию границы и с применением силы отправили в направлении белорусской территории.Видео: ГПК