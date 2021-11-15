ГПК: белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность на границе

Об этом порталу sb.by заявил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский. Он рассказал:
- Сегодня утром беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги». Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев.
Видео: ГПК