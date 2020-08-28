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  2. Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 90%

Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 90%

В Беларуси поставлено 752,6 тыс. т зерна в счет госзаказа, что составляет 92,7% от плана. Об этом проинформировали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.


По данным на сегодня, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,049 млн га, что составляет 93,4% запланированной площади. В Гродненской области убрано 98,7% площадей от плана (318,5 тыс. га), Брестской – 98,6% (335,2 тыс. га), Минской – 98,1% (479,9 тыс. га), Гомельской – 97,2% (332,1 тыс. га), Могилевской – 84,4% (280,5 тыс. га), Витебской – 82,6% (303 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: в целом по Беларуси скошено 12,9% и 20,4% площадей соответственно.

Всего по стране намолочено 7,63 млн т зерна при средней урожайности 37,2 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 31,2 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, Гродненской – 1,5 млн т, Брестской – свыше 1,3 млн т и по более 900 тыс. т – в Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

Лен вытереблен на 45,9 тыс. га (95,2% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 20,5 тыс. га (44,6% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 3,23 тыс. га, заготовлено 10,53 тыс. т.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 775,8 тыс. т сена (76,8% от плана), 12,835 млн т сенажа (101,9%) и 1,288 млн т силоса (6,72%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 46% от плана.
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Фото: Александр МИТЮКОВ
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