Государственный секретарь Совета Безопасности посетил пункт пропуска «Урбаны»

Он оценил результативность проведенной реконструкции пункта пропуска, ознакомился с особенностями применения инспекционно-досмотровых комплексов и технических средств контроля.Александру Вольфовичу доложили о деятельности таможенных органов и результатах работы в 2020 году.Так, по результатам правоохранительной деятельности выявлено 300 преступлений, пресечено более 33,3 тысячи правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 952 кг наркотиков, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.Значительный вклад в пресечение преступных схем вносит использование ИДК. За три года с их помощью выявлено около 5,5 тыс. правонарушений, а экономический эффект их использования в среднем составляет 40 рублей на один рубль затрат.С учетом достигнутых результатов Государственный секретарь Совета Безопасности обозначил задачи для таможенной и пограничной служб на текущий год.На мероприятии присутствовали председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.Фото предоставлены ГТК