Гостям «Славянского базара в Витебске» предложат отправить тематические почтовые карточки

Проект «Паштоўка.БЕЛ» стартует 18 июля во время официальной церемонии открытия Дня молодежи на XXIX международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Фото: БРСМ



Гостям и участникам праздника предложат заполнить тематические почтовые карточки и передать их сотрудникам почтовой связи прямо на месте для дальнейшей отправки через отделение РУП «Белпочта». Специально к фестивалю был изготовлен комплект, состоящий из 26 открыток «За Беларусь!». На них изображены архитектурные сооружения, возведенные и реконструированные под патронатом Главы государства с участием бойцов студенческих отрядов, а также победители конкурса «Сэлфi & фота з вышыванкай» и участники проекта «Беларусь – бренд молодых». Проект направлен на популяризацию достижений страны и будет реализован в формате «посткроссинг», пояснила заведующая отделом проектной деятельности Белорусского республиканского союза молодежи Александра Луговская:

– С 18 по 25 июля участники молодежного проекта «Поезд #Беларусь. Моладзь. Натхненне» на железнодорожных станциях и в городах, через которые проследует поезд, будут раздавать открытки. Отправить их по стране можно будет бесплатно: главное – написать адресату добрые пожелания и указать место назначения.

После 25 июля обладателей открыток «За Беларусь!» приглашают поучаствовать во втором этапе проекта: обмениваясь между собой через социальные сети, они смогут собрать весь комплект. Обмену подлежат только заполненные карточки с указанием адреса отправителя и пожеланиями. Первые пять человек, которые предъявят организаторам полные комплекты открыток, получат специальный приз – коллекционный набор «Паштоўка.БЕЛ».

В тему

«Паштоўка.БЕЛ» – совместный проект Белорусского республиканского союза молодежи, РУП «Белпочта», ООО «БелБрендАудит» и Национального центра художественного творчества детей и молодежи.