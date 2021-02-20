Не все знают, что нынешнее название район получил только в 1957 году. Его прообразом был Александровский, появившийся в 1921-м в результате разделения города на территории. С 1938 года район именовался Кагановичским. Как сегодня развивается самый компактный район столицы, где живут более 158 000 человек? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент «Р» провела один день с главой администрации Октябрьского района Геннадием Люботынским.
Фасад должен быть красивымГеннадий Люботынский каждый день ездит на работу из Партизанского района. С 2019 года много сил и внимания посвящает Октябрьскому. Деловой четверг начинается у Геннадия Ивановича в восемь часов утра. Но глава районной администрации признается, что зимой рабочий день может стартовать и в полшестого. Работает он и по субботам, а по средам традиционно проводит общественный прием. В 2020-м большинство обращений граждан касались работы ЖКХ, вопросов строительства, сноса и отселения. Этому есть объяснение:
— Если смотреть на динамику роста обращений граждан за последние пять лет, то их число возросло на 68 процентов. Внушительный объем обращений, среди которых немало электронных, связан прежде всего с огромным числом строек, ведущихся в районе, и строительством трех станций Минского метрополитена («Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец»). Кроме того, жилищный фонд в Октябрьском довольно старый, поэтому актуальны темы капремонта, строительства, жилищной политики.Но район преображается день ото дня. Сегодня планирую посетить ряд строящихся и недавно завершенных объектов, — собеседник приглашает нас с собой на объезд.
Здоровье в приоритетеЕдем к 11-й городской клинической больнице, которую в обиходе называют железнодорожной. А больницу не узнать, потому что здесь развернулась масштабная реконструкция.
По дороге получаю несколько интересных фактов о медицинских учреждениях района. В Октябрьском действует БСМП — ведущая по оказанию экстренной специализированной медпомощи структура, где ежегодно лечат и спасают жизни 80 тысяч пациентов. В РНПЦ травматологии и ортопедии высококвалифицированные специалисты помогут при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В современных детской больнице № 3 и городской гинекологической работают узкопрофильные врачи.
— Прошлый год, осложненный ситуацией с коронавирусом, показал, насколько драгоценны жизнь и здоровье людей. Огромное внимание уделяем совершенствованию инфраструктуры здравоохранения в районе. Пять учреждений оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях, но коечный фонд нужно расширять. Сегодня продолжаются строительство нового корпуса и модернизация существующих зданий 11-й городской клиники, — подчеркнул Геннадий Иванович.
На строительной площадке по улице Корженевского кипит работа. Возводится активными темпами третий этаж корпуса, ведутся прокладка сетей канализации и другие работы. Освоено более 4,85 миллиона рублей, а в нынешнем году на объект выделено около 19,5 миллиона. Валерий Врублевский, главный врач многопрофильного медучредждения, рассказал о ходе реконструкции больницы:
— Сейчас возводится третий этаж нового хирургического корпуса с коечным фондом более 360 пациентов. В нем будет девять этажей, 12 операционных высочайшего класса. В новое здание также переедут отделение челюстно-лицевой хирургии, ЛОР-отделение и офтальмология, возможно, и отделение нейрохирургии. Планируем сделать на базе нашей клиники современный центр по полному медицинскому обследованию и лечению головы и шеи.
Мирные кварталыПоражает размахом еще одна стройка на территории района. По словам Геннадия Ивановича, в инвестиционном комплексе «Минск-Мир» одновременно возводят 58 многоквартирных жилых домов.
— Чтобы представить масштаб и значение этого проекта для экономики города, приведу цифру: после окончания строительства огромного микрорайона из нескольких кварталов число жителей Октябрьского прирастет на треть. Свыше 226 тысяч квадратных метров сдали в 2020 году. Построены торговый центр площадью более 3,6 тысячи «квадратов», паркинг на 794 машино-места, участки пяти улиц, детский сад на 230 мест. Строятся еще один садик, школа и километры новых улиц. До 2027-го здесь будет построено более 2 миллионов квадратных метров жилья. Соответственно, появятся и новые объекты социальной инфраструктуры.
Кстати, есть еще один важный показатель, свидетельствующий об уровне Октябрьского. Это обеспеченность населения района торговой площадью и точками общепита. Число магазинов, кафе и других точек общепита в районе выше норматива. На тысячу жителей приходится 627 «квадратов» торговых площадей и 47 мест, где можно вкусно перекусить. Но и это не предел: в планах — строительство крупного торгово-развлекательного молла возле станции метро «Вокзальная».
Вопрос строительства новых квадратных метров жилплощади — под пристальным контролем районной администрации. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Октябрьском районе состоят 12 586 семей, из них 519 — многодетные. В минувшем году 336 таких семей получили возможность построить квартиры.
Сокол расправляет крыльяИнтересно, не отстают ли от темпов развития района его анклавы? Оказывается, и там много перспективных проектов. На территории Колядичей в конце этого года появится завод по переработке рыбы и морепродуктов мощностью 20,5 тонны в сутки, что позволит создать под сотню новых рабочих мест.
Геннадий Иванович заверяет, что для 7,6 тысячи жителей Сокола созданы все условия для полноценной столичной жизни. В прогнозах — увеличение до 2023 года численности населения поселка до 12 тысяч.
— Все, что предусмотрено социальными стандартами, для жителей поселка имеется. Более того, жилой микрорайон активно расширяется. Завершается возведение уникального квартала из 82 блокированных и одноквартирных жилых домов для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа многодетных семей. Новостройки отличаются просторными планировками, бонусом являются земельные участки (шесть соток). Не позднее осени этого года планируется сдача домов данного квартала. Кроме того, скоро для многодетных семей начнется строительство многоквартирного жилого дома в границах улиц Барамзиной — Березогорской — Киреева со встроенной медицинской амбулаторией. Но и это далеко не все. Весной ожидается закладка фундамента для возведения еще одного жилого квартала из девяти многоквартирных домов, в которых будут проживать около 2300 человек. Запланировано строительство третьего детсада и второй средней школы.
Промышленность и бизнес — на инновационной волнеРазговорились с главой районной администрации о производственных лидерах района, проезжая мимо ОАО «Интеграл» — уникального предприятия, известного еще с советских времен. Собеседник с удовольствием рассказал о его работе и развитии других знаковых производств в Октябрьском:
— В управляющей компании холдинга продолжается модернизация парка измерительного оборудования для тестирования интегральных микросхем на пластинах, что увеличит объем промышленного производства и расширит географию экспортных поставок.
Надо отметить, что из года в год ОАО «Интеграл», ЗАО «МЗВВ», ОАО Керамин», ООО «Фармтехнология», ОАО «Крион» демонстрируют положительную динамику развития и модернизируют производства. На их долю сегодня приходится более 70 процентов выпускаемой продукции.
Набирают обороты такие наукоемкие предприятия, как производитель лазеров «СоларЛС». Высокоточной обработкой деталей из металлов и пластмасс славится «Олмисервис». Их продукцию (детали для новых электропоездов для метрополитена) активно заказывает «Штадлер Минск».
Минский завод гражданской авиации № 407 продолжает строить авиаремонтное предприятие на территории Национального аэропорта Минск. На объекте возводится уникальное сооружение, где можно будет проводить комплексный ремонт, техническое обслуживание, покраску и смывку различных самолетов.
Далеко за пределами страны знают и покупают кераминовскую плитку. В прошлом году на предприятии освоили технологию изготовления композиционной оснастки и форм для производства санитарно-строительных изделий, введены стенд литья производства санитарно-строительных изделий и стенд литья CNC для отливки санизделий по традиционной технологии, что позволит удержать лидерство по производству стройматериалов.
Уверенно работает над выпуском импортозамещающей продукции производитель лекарств «Фармтехнология». Перечень медпрепаратов, эквивалентных зарубежным аналогам, недавно расширился до 130 наименований.
Геннадий Люботынский обратил внимание на то, что доля субъектов хозяйствования района, а это почти 4,5 тысячи, составляет 9,5 процента в объемах производства и инвестиций в основной капитал Минска:
— При этом без малого четверть отгруженной продукции — инновационная. Сфера IT занимает в экспорте района верхние позиции. Доля компьютерных услуг — 35 процентов и приросла в 2020-м на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Стараемся слышать и идти навстречу бизнесменам. В районе под 6 тысяч ИП и более 3 тысяч организаций малого и среднего бизнеса.
От Франции до парусов «Ветразя»Следующим пунктом нашего объезда стала гимназия № 74 с углубленным изучением французского языка. Здесь в начале года произошло долгожданное событие — завершился капремонт кровли и тепловая модернизация. Строителям удалось провести ремонт за девять месяцев, чему безмерно рады учителя, школьники и их родители. В этом году у гимназии юбилей — чем не подарок к ее 50-летию?
— Возвращаться детям в родную гимназию в середине четверти из близлежащих школ было крайне неудобно, — комментирует ситуацию глава районной администрации. — Я отец троих детей, поэтому переживал за ход сдачи этого важного для района образовательного объекта, хотелось успеть до начала третьей четверти. Специалисты ОАО «Минскремстрой» постарались и просьбу выполнили. Данное учреждение образования — гордость района, славится сильным педагогическим коллективом и одаренными учениками, получающими высокие оценки и дипломы первой степени на республиканских олимпиадах и международных конкурсах.
Директор гимназии Александра Вьюнова провела нас по обновленным коридорам, показала, как преобразилось здание после серьезных финансовых вложений.
Учащиеся начальной школы занимаются физкультурой на улице. Замечаем, что все ребята отлично двигаются на лыжах.
— Родители благодарят за всестороннее развитие детей. Гимназия — единственное учреждение в районе, серьезно занимающееся обучением французскому языку. Помимо этого, созданы классы физико-математического и филологического профиля. Обучаются здесь 650 ребят. Есть множество дополнительных занятий и два театральных кружка. С уверенностью могу сказать, что интеллектуальный потенциал наших учащихся высок, нам не стыдно за наших юных «франкофонов» и выпускников, — призналась Александра Ивановна.
На территории Октябрьского района есть немало дополнительных образовательных площадок, которые школьники могут посещать бесплатно. В ЦДОДиМ «Ветразь» и Физкультурно-спортивном центре детей и молодежи педагоги ориентированы на активное взаимодействие и творчество с ребятами.
Зеленый свет — любителям ЗОЖКрасивые рельефы, зеленые живописные скверы и парки, экотропа и единственная в городе горнолыжная трасса с двумя подъемниками в центре «Солнечная долина» — это тоже Октябрьский район. В любую пору года здесь можно прекрасно провести досуг. Например, летом покататься на катамаранах, посидеть в беседке рядом с мангалом и в кафе, позаниматься на спортплощадке. Зимой это место собирает минчан с тюбингами, сноубордами, лыжами. Вблизи центра находится усадьба «Белая дача», памятник архитектуры начала ХХ века. Сейчас ведутся работы по его реставрации. Уже в этом году тут планируют открыть культурно-просветительский центр.
Во второй половине рабочего дня Геннадий Люботынский показал нам объект для любителей активного отдыха. Это мобильный велопаркинг по улице Асаналиева. Инициировало его установку ЖЭУ № 4 Октябрьского района. Собеседник проинформировал о особенностях строения:
— В Минске активно развивается велосипедная инфраструктура. Это — наш вклад в общее развитие велодвижения, данная работа полностью авторская: от дизайна до исполнения. Сборно-разборная конструкция устанавливается на любой местности независимо от расположения близлежащих инженерных сетей и коммуникаций. 26 парковочных мест оснащены запирающими устройствами. Пол выполнен из террасной доски, подъезд к гаражу — из экоплитки. Есть интересная фишка: солнечные батареи на кровле. Они и обеспечивают работу светодиодного освещения, которое включается при помощи датчика движения автоматически. На строительство мобильной велопарковки, кстати, потратили всего четыре дня.
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