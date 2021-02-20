Фасад должен быть красивым

Здоровье в приоритете

Мирные кварталы

Фото

Сокол расправляет крылья

Промышленность и бизнес — на инновационной волне

От Франции до парусов «Ветразя»

Зеленый свет — любителям ЗОЖ

Геннадий Люботынский каждый день ездит на работу из Партизанского района. С 2019 года много сил и внимания посвящает Октябрьскому. Деловой четверг начинается у Геннадия Ивановича в восемь часов утра. Но глава районной администрации признается, что зимой рабочий день может стартовать и в полшестого. Работает он и по субботам, а по средам традиционно проводит общественный прием. В 2020-м большинство обращений граждан касались работы ЖКХ, вопросов строительства, сноса и отселения. Этому есть объяснение:— собеседник приглашает нас с собой на объезд.Едем к 11-й городской клинической больнице, которую в обиходе называют железнодорожной. А больницу не узнать, потому что здесь развернулась масштабная реконструкция.По дороге получаю несколько интересных фактов о медицинских учреждениях района. В Октябрьском действует БСМП — ведущая по оказанию экстренной специализированной медпомощи структура, где ежегодно лечат и спасают жизни 80 тысяч пациентов. В РНПЦ травматологии и ортопедии высококвалифицированные специалисты помогут при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В современных детской больнице № 3 и городской гинекологической работают узкопрофильные врачи.— подчеркнул Геннадий Иванович.На строительной площадке по улице Корженевского кипит работа. Возводится активными темпами третий этаж корпуса, ведутся прокладка сетей канализации и другие работы. Освоено более 4,85 миллиона рублей, а в нынешнем году на объект выделено около 19,5 миллиона. Врассказал о ходе реконструкции больницы:Поражает размахом еще одна стройка на территории района. По словам Геннадия Ивановича, в инвестиционном комплексе «Минск-Мир» одновременно возводят 58 многоквартирных жилых домов.Кстати, есть еще один важный показатель, свидетельствующий об уровне Октябрьского. Это обеспеченность населения района торговой площадью и точками общепита. Число магазинов, кафе и других точек общепита в районе выше норматива. На тысячу жителей приходится 627 «квадратов» торговых площадей и 47 мест, где можно вкусно перекусить. Но и это не предел: в планах — строительство крупного торгово-развлекательного молла возле станции метро «Вокзальная».Вопрос строительства новых квадратных метров жилплощади — под пристальным контролем районной администрации. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Октябрьском районе состоят 12 586 семей, из них 519 — многодетные. В минувшем году 336 таких семей получили возможность построить квартиры.Интересно, не отстают ли от темпов развития района его анклавы? Оказывается, и там много перспективных проектов. На территории Колядичей в конце этого года появится завод по переработке рыбы и морепродуктов мощностью 20,5 тонны в сутки, что позволит создать под сотню новых рабочих мест.Геннадий Иванович заверяет, что для 7,6 тысячи жителей Сокола созданы все условия для полноценной столичной жизни. В прогнозах — увеличение до 2023 года численности населения поселка до 12 тысяч.Разговорились с главой районной администрации о производственных лидерах района, проезжая мимо ОАО «Интеграл» — уникального предприятия, известного еще с советских времен. Собеседник с удовольствием рассказал о его работе и развитии других знаковых производств в Октябрьском:Надо отметить, что из года в год ОАО «Интеграл», ЗАО «МЗВВ», ОАО Керамин», ООО «Фармтехнология», ОАО «Крион» демонстрируют положительную динамику развития и модернизируют производства. На их долю сегодня приходится более 70 процентов выпускаемой продукции.Набирают обороты такие наукоемкие предприятия, как производитель лазеров «СоларЛС». Высокоточной обработкой деталей из металлов и пластмасс славится «Олмисервис». Их продукцию (детали для новых электропоездов для метрополитена) активно заказывает «Штадлер Минск».Минский завод гражданской авиации № 407 продолжает строить авиаремонтное предприятие на территории Национального аэропорта Минск. На объекте возводится уникальное сооружение, где можно будет проводить комплексный ремонт, техническое обслуживание, покраску и смывку различных самолетов.Далеко за пределами страны знают и покупают кераминовскую плитку. В прошлом году на предприятии освоили технологию изготовления композиционной оснастки и форм для производства санитарно-строительных изделий, введены стенд литья производства санитарно-строительных изделий и стенд литья CNC для отливки санизделий по традиционной технологии, что позволит удержать лидерство по производству стройматериалов.Уверенно работает над выпуском импортозамещающей продукции производитель лекарств «Фармтехнология». Перечень медпрепаратов, эквивалентных зарубежным аналогам, недавно расширился до 130 наименований.Геннадий Люботынский обратил внимание на то, что доля субъектов хозяйствования района, а это почти 4,5 тысячи, составляет 9,5 процента в объемах производства и инвестиций в основной капитал Минска:Следующим пунктом нашего объезда стала гимназия № 74 с углубленным изучением французского языка. Здесь в начале года произошло долгожданное событие — завершился капремонт кровли и тепловая модернизация. Строителям удалось провести ремонт за девять месяцев, чему безмерно рады учителя, школьники и их родители. В этом году у гимназии юбилей — чем не подарок к ее 50-летию?комментирует ситуацию глава районной администрации.провела нас по обновленным коридорам, показала, как преобразилось здание после серьезных финансовых вложений.Учащиеся начальной школы занимаются физкультурой на улице. Замечаем, что все ребята отлично двигаются на лыжах.— призналась Александра Ивановна.На территории Октябрьского района есть немало дополнительных образовательных площадок, которые школьники могут посещать бесплатно. В ЦДОДиМ «Ветразь» и Физкультурно-спортивном центре детей и молодежи педагоги ориентированы на активное взаимодействие и творчество с ребятами.Красивые рельефы, зеленые живописные скверы и парки, экотропа и единственная в городе горнолыжная трасса с двумя подъемниками в центре «Солнечная долина» — это тоже Октябрьский район. В любую пору года здесь можно прекрасно провести досуг. Например, летом покататься на катамаранах, посидеть в беседке рядом с мангалом и в кафе, позаниматься на спортплощадке. Зимой это место собирает минчан с тюбингами, сноубордами, лыжами. Вблизи центра находится усадьба «Белая дача», памятник архитектуры начала ХХ века. Сейчас ведутся работы по его реставрации. Уже в этом году тут планируют открыть культурно-просветительский центр.Во второй половине рабочего дня Геннадий Люботынский показал нам объект для любителей активного отдыха. Это мобильный велопаркинг по улице Асаналиева. Инициировало его установку ЖЭУ № 4 Октябрьского района. Собеседник проинформировал о особенностях строения: