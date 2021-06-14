Госпогранкомитет: на этом видео видно, как литовский пограничник удаляет следы нарушителей

Начальник первого главного управления Госпогранкомитета Андрей Филатов рассказал журналистам, что 10 июня неизвестные лица пытались получить информацию у пограничного отряда.
– Двое неизвестных вышли из транспортного средства, которое принадлежит литовским пограничникам, и начали задавать различные вопросы. Хочу напомнить, что мы открыты для общения. Готовы осуществлять обмен информацией – цивилизованными способами.
Филатов подчеркнул, что органы пограничной службы выполняют все договоренности с сопредельными государствами, о чем свидетельствуют и результаты совместной деятельности. Специалист привел цифры: три соседних с Беларусью государства ЕС в совокупности задержали столько же нарушителей границы, сколько наши органы пограничной службы.
– Наряду с этим органами пограничной службы на границе с Латвией и Литвой установлено более 150 километров специальных комплексов и систем защиты. Остаются уязвимыми участки, которые не оборудованы, что влечет увеличение количества нарушений.
Филатов также рассказал о конкретных фактах нарушения договоренности со стороны литовских коллег, которые раздуваются в фейки.
– 3 июня, не выполнив законные требования пограничного наряда, неизвестные выдвинулись в сторону государственной границы, о чем были проинформированы пограничники Литвы. На видео видно конкретное нарушение госграницы и ведение процессуальных действий с одним из пяти неизвестных.
Филатов обратил внимание на тот факт, что вспаханный участок земли – контролирующее средство. Следы, оставленные на нем, – признак, который явно указывает на нарушение границы из Беларуси в Литву.
– Вместе с тем информация о задержании нарушителей и другие сведения белорусской стороне до сих пор не переданы, в том числе следы, оставленные при пересечении госграницы как на территории Беларуси, так и Литвы. На этом видео видно, как литовский пограничник конкретно удаляет следы и приводит все в прежнее состояние.
Филатов подчеркнул, что органы пограничной службы Беларуси выполняют все обязательства по международным договорам и охраняют границу профессионально.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1197
Госпогранкомитет: на этом видео видно, как литовский пограничник удаляет следы нарушителей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter