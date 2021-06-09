Господарик: санкции – это наши новые возможности

, – отметила она.Также кандидат экономических наук обратила внимание на важность поддержки белорусами своих производителей., – резюмировала Екатерина Господарик.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, экономисты, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.