Об этом в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявила заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики Белорусского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Господарик.
– Санкции – это наши новые возможности, – отметила она. – Пример России это показал. Когда в 2014 году ввели санкции против РФ и туда нельзя было поставлять определенную продукцию, какие-то отношения оказались заморожены, Россия, во-первых, развернула свой рынок на другие страны, а во-вторых, начала создавать внутри страны новые возможности, новые рабочие места. Потребление своих продуктов стало во главе угла. И сейчас Россия меньше товаров импортирует, стала больше экспортировать и производить внутри страны для своих граждан. Это научило людей более эффективно работать и продвигать продукцию, находить новые ниши, рынки. Правда, все делается не в один миг. Если сегодня что-то для нас закрыли, нужно время для того, чтобы переориентироваться и найти новые возможности. То есть должен пройти период адаптации.
Также кандидат экономических наук обратила внимание на важность поддержки белорусами своих производителей. «Нужно понимать, что, покупая продукцию, произведенную в Беларуси, мы даем возможность заработать своим. А если мы покупаем продукцию стран Евросоюза, Китая, неважно, мы даем возможность заработать им. Слоган «Покупайте белорусское» как нельзя кстати. Тем более что мы производим качественные товары. Да, может, когда-то с этим были проблемы. Но мы многое модернизировали, улучшили, благодаря чему произошел значительный рывок в качестве», – резюмировала Екатерина Господарик.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, экономисты, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Господарик: санкции – это наши новые возможности
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