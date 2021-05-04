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Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники МТЗ, труженики АПК и военные

Государственных наград удостоены 47 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Ордена, медали и почетные звания присуждены им за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в развитие белорусского тракторостроения, промышленного комплекса республики и строительной отрасли, достижения в сфере науки и образования, заслуги в сохранении и популяризации национальной культуры, активную гражданскую позицию. Об этом сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.

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Орденом Трудовой Славы награждены работники Минского тракторного завода: оператор станков с программным управлением Петр Бабок, маляр Татьяна Жибуль, начальник корпуса сборки тракторов Леонид Самусевич. В числе удостоенных ордена Почета также представители МТЗ: оператор станков с программным управлением Сергей Саникович и генеральный конструктор научно-технического центра Андрей Стасилевич.

Большая группа военнослужащих награждена медалью "За отличие в воинской службе". Среди них инженер группы подготовки ракет технической позиции 116-й гвардейской штурмовой авиабазы Александр Василевич, старший офицер разведывательной группы 5-й отдельной бригады специального назначения Александр Данилин, заместитель начальника военной автомобильной инспекции Гродненской военной комендатуры Игнат Зыбин, заместитель командира 50-й смешанной авиабазы Владимир Скоркин.

В числе награжденных медалью "За трудовые заслуги" заместитель директора по научной работе Национального исторического музея Нина Колымаго, начальник цеховой ремонтной службы прессово-сварочного цеха Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Сергей Кудинович, газорезчик Лидского цеха предприятия "Гродновторчермет" Виталий Маршалок, заместитель директора Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Надежда Юрашевич.

Медали Франциска Скорины удостоен руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца "Сузор’е" Вадим Матанцев. 

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Директор ОАО "Славянка" Теймураз Бочоришвили стал заслуженным работником промышленности Беларуси, а заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко - заслуженным строителем Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко подписал распоряжения об объявлении Благодарности Президента Беларуси. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие белорусского тракторостроения она объявлена работникам Минского тракторного завода. Среди них помощник генерального директора по социальному развитию и идеологической работе Андрей Сусленков, начальник управления кадров Игорь Воробей, главный бухгалтер Наталья Громыко, модельщик по деревянным моделям Геннадий Леончик, тракторист-машинист сельскохозяйственного цеха "Гайна" Игорь Тиханович, наладчик сварочного и газоплазморежущего оборудования Игорь Шевчик.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие полиграфической отрасли  и книгоиздательства Благодарности Президента также удостоен генеральный директор издательства "Белорусский Дом печати" Роман Олейник.

Еще одним распоряжением Благодарность Президента Беларуси объявлена представителям агропромышленного комплекса страны. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей награды удостоены труженики АПК Минской области и Жабинковского района Брестской области. Благодарность также объявлена коллективам работников ОАО "Агро-Колядичи" Пружанского района Брестской области, ОАО "Хотилы-Агро" Поставского района Витебской области, ОАО "Отор" Чечерского района Гомельской области, ООО "Дэйрифарм" Сморгонского района Гродненской области, ОАО "Городилово" Молодечненского района Минской области и унитарного коммунального сельхозпредприятия "Совхоз "Доброволец" Кличевского района Могилевской области.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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