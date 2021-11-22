Госкомвоенпром рассказал о планах участия белорусских оружейников в международных выставках













На 6 крупнейших выставочных форумах планируется формирование объединенного стенда Госкомвоенпрома. На других 32 выставках предприятия-участники будут формировать коллективные и самостоятельные экспозиции. Ряд организаций примут участие в выставках в заочном формате, организуют деловые посещения представительных форумов.В выставочных мероприятиях примут участие 23 организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, и 14 предприятий оборонного сектора экономики.Белорусские оружейники представят специалистам и широкой общественности образцы своей высокотехнологичной продукции по широкому спектру вооружений, военной и специальной техники – беспилотные авиационные комплексы и средства борьбы с ними, зенитно-ракетные комплексы, средства связи и автоматизированного управления, реактивные системы залпового огня, бронированную технику, робототехнические комплексы, средства разведки и радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие и боеприпасы, а также по ряду других направлений развития средств вооруженной борьбы.Представители белорусского военно-промышленного комплекса примут участие в демонстрационных программах ходовых качеств и огневых возможностей различных образцов военной техники, мероприятиях в формате научно-практических конференций, семинаров, пленарных заседаний, круглых столов и презентаций новых технологий и образцов вооружений и военной техники.Участие в выставочных мероприятиях будет способствовать формированию позитивного имиджа Республики Беларусь на международной арене, позволит нарастить экспортный потенциал военно-промышленного комплекса, расширит компетенции белорусских специалистов в организации и проведении рекламно-выставочной деятельности.