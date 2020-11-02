Известный российский актер театра и кино Гоша Куценко поздравил бывшую жену Марию Порошину с 47-летием и при этом признался ей в любви. Соответствующее видео Куценко разместил в своем Instagram-аккаунте.
«Ты наша звезда. Люблю тебя, как и прежде, живу нашими воспоминаниями. <…> Надеюсь, мы с тобой встретим эту старость, вспоминая наши приключения из девяностых», – сказал Гоша Куценко.
Мария Порошина ответила на эмоциональное поздравление бывшего мужа под постом, написав следующее: «Плачу и улыбаюсь! Добрый, талантливый, мудрый, красивый! Спасибо тебе за все!»
РИА Новости напоминает, что Гоша Куценко и Мария Порошина познакомились на вступительных испытаниях в Школу-студию МХАТ. Вместе пара прожила пять лет. В этом браке родилась дочь Полина.
Гоша Куценко известен, в частности, благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Антикиллер», «Турецкий гамбит», «Параграф 78», «Мама, не горюй» и многих других.
Фото: архив ТАСС
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Гоша Куценко признался в любви бывшей жене
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