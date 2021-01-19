С 11 января текущего года Госавтоинспекция Бреста начала использовать негласные методы контроля ситуации на автомобильных дорогах. «Замаскированные» автомобили ГАИ патрулируют не только в черте города, но и на автодорогах республиканского значения. Данные авто позволят осуществлять контроль скоростных режимов, правил обгона, а также грубых нарушений ПДД, влияющих на безопасность дорожного движения.
Старший инспектор группы агитации и пропаганды УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова рассказала:
– На прошлой неделе отрабатывались преимущественно аварийно-опасные участки дорог, где к административной ответственности были привлечены 254 участника дорожного движения. 19 водителей нарушили установленный скоростной режим,18 проехали на запрещающий сигнал светофора, два водителя нарушили требования дорожных знаков и разметки, 79 не предоставили преимущества в движении пешеходам, 22 водителя нарушили правила обгона и выезда на полосу встречного движения, а также ряд других правонарушений. Как показывает первая неделя патрулирования автомобилем гражданского исполнения, самый распространенный вид нарушения ПДД – непредоставление права преимущества в движении пешеходам.
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Госавтоинспекция Бреста начала использовать негласные методы контроля ситуации на автомобильных дорогах
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Фото: Алексей МАТЮШ