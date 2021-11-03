Госатомнадзор обсудил с руководством БелАЭС предстоящую оценку готовности к физическому пуску энергоблока № 2

В Госатомнадзоре отметили, что ведомство системно подходит к оценке соблюдения установленных требований на площадке АЭС.Рабочая встреча проводилась с выходом на объект – вводимый в эксплуатацию энергоблок № 2.– уточняется в сообщении.Физический пуск энергоблока АЭС начинается с загрузки ядерного топлива. Обязательным условием данной операции является получение соответствующей лицензии. В свою очередь, перед ее выдачей Госатомнадзор в соответствии с установленными процедурами проводит оценку готовности Белорусской АЭС безопасно выполнить заявленные действия. Данное мероприятие проводится в формате проверки.– говорится в сообщении.