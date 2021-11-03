Госатомнадзор обсудил с руководством БелАЭС предстоящую оценку готовности к физическому пуску энергоблока № 2

Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) провел 2 ноября рабочую встречу с руководством Белорусской АЭС, ГПО "Белэнерго" и генподрядчика строительства станции в преддверии оценки готовности предприятия к физическому пуску второго энергоблока. В ходе мероприятия обсуждены вопросы, имеющие принципиальное значение с точки зрения прохождения такой оценки. Об этом сообщают на сайте департамента.
В Госатомнадзоре отметили, что ведомство системно подходит к оценке соблюдения установленных требований на площадке АЭС.
Рабочая встреча проводилась с выходом на объект – вводимый в эксплуатацию энергоблок № 2.
"В ходе осмотра проведена общая оценка организации работ в машинном зале и здании реактора с оборудованием, важным для безопасности, на подэтапе А-4 "Ревизия основного оборудования реакторной установки" ввода блока № 2 в эксплуатацию", – уточняется в сообщении.
Физический пуск энергоблока АЭС начинается с загрузки ядерного топлива. Обязательным условием данной операции является получение соответствующей лицензии. В свою очередь, перед ее выдачей Госатомнадзор в соответствии с установленными процедурами проводит оценку готовности Белорусской АЭС безопасно выполнить заявленные действия. Данное мероприятие проводится в формате проверки.
"В рамках профилактики нарушений требований законодательства в области ядерной и радиационной безопасности, а также лицензионного законодательства ранее Госатомнадзором был осуществлен выборочный контроль организации работ на энергоблоке № 2 в части оборудования, важного для безопасности, рассмотрены вопросы, связанные с проведением экспертизы безопасности в рамках лицензирования энергоблока № 2. По итогам перечисленного в адрес руководства ГП "Белорусская АЭС" сформулированы соответствующие предложения", – говорится в сообщении.