Госатомнадзор готовит заключение по выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

Госатомнадзор готовит заключение для принятия решения о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. Об этом заявила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская во время общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС, пишет БЕЛТА.
Важные составляющие процесса лицензирования станции – экспертиза безопасности, оценка соответствия требованиям, проверка готовности эксплуатирующей организации к выполнению своих функций. Экспертизу проводил Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – "Сосны" Национальной академии наук Беларуси с привлечением других экспертов из Беларуси и России.
"На данный момент мы находимся на этапе подготовки окончательного заключения, его формирования и представления для принятия решения о выдаче лицензии на коллегии МЧС", – сказала Ольга Луговская.
Она подчеркнула, что уровни безопасности систем и компонентов оборудования первого энергоблока БелАЭС соответствуют требованиям нормативных правовых документов, а сам блок – целевым ориентирам безопасности. "Запрещающие факторы для эксплуатации не выявлены. Обеспечена радиационная безопасность объекта, решения отвечают законодательству Беларуси. Также обеспечена готовность технологического оборудования энергоблока, систем, важных для ядерной и радиационной безопасности, и помещений, в которых эти системы размещены. Проверена готовность операционного персонала и руководства БелАЭС, оценена их способность выполнять требования, установленные в целях безопасной эксплуатации", – отметила начальник Госатомнадзора.
Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС проводятся сегодня в гибридном формате с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения (студиях). Цель общественных слушаний – довести до общественности информацию о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям в процессе подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.
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Госатомнадзор готовит заключение по выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС
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