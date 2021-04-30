Госатомнадзор готовит заключение по выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

Важные составляющие процесса лицензирования станции – экспертиза безопасности, оценка соответствия требованиям, проверка готовности эксплуатирующей организации к выполнению своих функций. Экспертизу проводил Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – "Сосны" Национальной академии наук Беларуси с привлечением других экспертов из Беларуси и России., – сказала Ольга Луговская.Она подчеркнула, что уровни безопасности систем и компонентов оборудования первого энергоблока БелАЭС соответствуют требованиям нормативных правовых документов, а сам блок – целевым ориентирам безопасности., – отметила начальник Госатомнадзора.Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС проводятся сегодня в гибридном формате с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения (студиях). Цель общественных слушаний – довести до общественности информацию о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям в процессе подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.