Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября

ОВЕН

Благоприятная неделя для Овнов марта. У рожденных в апреле немного похуже: в начале недели могут возникнуть трудности, заминки, ошибки и нестабильное настроение. Попробуйте окружить себя жизнерадостными и активными людьми, их задор и оптимизм отвлекут вас от текущих проблем, уберегут от конфликтов и помогут обрести уверенность в завтрашнем дне. Тем более что этот день может быть у кого‑то уже рядом!

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

У Тельцов апреля и первой декады мая на этой неделе могут серьезно обостриться партнерские отношения. Постарайтесь не вступать в споры, никого не перевоспитывайте и не осуждайте — вам будет недоставать элементарной объективности. А еще, возможно, придется поволноваться из‑за денег: финансы каким‑то образом умудрятся доставить вам неприятности. Зато Тельцы второй декады мая в эти дни будут полностью застрахованы от подобных напастей — для вас это благоприятное время.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, воскресенье.



БЛИЗНЕЦЫ

Как ни странно, но в этот весьма благоприятный для вас период вы найдете покой для души и сердца в том, что вам не дадут покоя ваши самые близкие и любимые люди. Они увидят и оценят ваши заботу и умение быстро собираться с мыслями и молниеносно принимать взвешенные решения! На работе также найдется чем удивить коллег и руководство — творческий потенциал на высоте!

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



РАК

Благоприятная неделя для Раков первой декады июля. А все потому, что ваши интересы в эти дни не станут расходиться с интересами коллег, близких и друзей — со всеми полное согласие! Да и перемены, которые произойдут в это время, вас, скорее всего, вполне устроят: появятся шансы заявить о себе на работе, укрепить отношения в семье и просто успешно решить ряд текущих проблем. К сожалению, остальным Ракам эти дни могут принести хлопоты и волнения. Июньским Ракам нужно быть во всеоружии в конце недели, а Ракам второй декады июля — в ее начале.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.





ЛЕВ

Неделя непростая. Но возможных сбоев и огорчений будет значительно меньше, если прямо с понедельника настроиться не требовать от нее чего‑то большего — хватит и того, что проблем будет не слишком много. Вот только кошелек ваш в этот период может изрядно опустеть: не исключено, что захочется и близких чем‑нибудь приятным побаловать, и себе прикупить нечто желанное. Вот только будете ли довольны этими покупками в дальнейшем? Тщательно подойдите к любым тратам, даже самым на первый взгляд незначительным.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник — четверг.



ДЕВА

Благоприятная и в то же время очень ответственная неделя, поскольку наряду с успехами в делах и теплым общением с близкими вам еще придется уделять повышенное внимание деньгам. Хотя почему придется?! Да вы сами с удовольствием приметесь считать да пересчитывать прибыли, прикидывать расходы, планировать предстоящие покупки и с воодушевлением искать новые источники дохода.

Благоприятные дни — вторник, пятница.

Неблагоприятный день — суббота.



ВЕСЫ

Основные заботы, обязанности и радости на этой неделе будут связаны у вас с любимыми людьми — с их проблемами, здоровьем, воспитанием, образованием. Но если в понедельник‑вторник некоторые ситуации все же будут встречать на своем пути препятствия, то со среды общение с близкими станет для вас источником радости и хорошего настроения. На работе тоже многое пойдет как по маслу.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



СКОРПИОН

Противоречивая неделя для октябрьских Скорпионов. Постарайтесь учитывать складывающиеся обстоятельства и большие планы перенести на потом. Зато Скорпионы ноября в эти дни способны одержать заслуженные победы на многих фронтах. Хотя, возможно, все, что вам сейчас надо, — это спокойствие и приятное общение. Что ж, такое положение вещей обстоятельства в настоящее время тоже готовы будут предоставить вам по первому требованию — ведь это период ваших дней рождения!

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



