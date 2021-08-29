Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября

ОВЕН

Овны марта и первой декады апреля в эти дни будут настолько активны, что окружающие смогут подзаряжаться их энергетикой. Ваши авантюры или флирт окажутся столь изысканными, что не вызовут ни критики, ни осуждения. Кто‑то из вас с головой уйдет в работу, чем вызовет искреннее уважение. Только у рожденных во второй декаде апреля в конце недели не исключены задержки и сбои, поэтому старайтесь разумно распределять силы.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ТЕЛЕЦ

Неплохая неделя для Тельцов, родившихся в апреле и во второй декаде мая. Как и полагается накануне 1 сентября, много ваших сил и энергии будет направлено на домашние хлопоты и детей. Да и сами вы станете пребывать в приятном волнении и приподнятом настроении. А вот родившиеся в зените знака явно будут чем‑то недовольны и не преминут испортить настроение другим, умело подсыпая соль на их раны.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — пятница.



БЛИЗНЕЦЫ

Замечательная неделя у Близнецов мая и первой декады июня. Мир вокруг вас наполнится гармонией. Нежные слова, знаки внимания и искренность в чувствах создадут ощущение настоящего счастья. Постарайтесь не разрушить этой хрупкой идиллии. Но по мере приближения вашего дня рождения к концу знака в разговорах появится резкость, а мысли наполнятся заботами и волнениями. К счастью, ваши переживания будут малообоснованными, поэтому можете не обращать на них внимание.

Благоприятные дни — пятница, воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда.



РАК

У июньских Раков эта неделя может принести потерю взаимопонимания с близкими и друзьями, обман и финансовые неурядицы. Поэтому не стоит затевать выяснение отношений, а лучше переключиться на текущие задачи. Родившиеся в июле будут довольствоваться благоприятными стечениями обстоятельств: многочисленные контакты доставят одни лишь положительные эмоции. А ближе к выходным вообще то, что раньше разъединяло и было причиной споров, отойдет на второй план или вообще исчезнет.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — четверг.





ЛЕВ

Благоприятная неделя у июльских Львов: на работе дел хоть и много, но пойдут они вполне успешно, отчего появится уверенность в своих силах и желание сделать что‑нибудь дополнительно. Да и начальство вами будет довольно, что также весьма приятно. А вот у августовских Львов всю неделю перед глазами могут маячить всевозможные проблемы — отвлекая, мешая сосредоточиться или расстраивая.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — среда.



ДЕВА

На этой неделе по ряду жизненно важных вопросов у Дев первой декады сентября все решится настолько удачно, что это может превзойти все самые смелые ожидания. Особенно обратите внимание на финансы и выяснение отношений — именно эти сферы жизни одарят вас приятными сюрпризами. У остальных Дев почти вся неделя имеет суетливый характер. А к выходным вообще не исключен неприятный поворот событий. Будьте начеку.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — вторник, четверг.



ВЕСЫ

Благоприятная неделя у Весов сентября и второй декады октября. В эти дни в полную силу проявится ваш талант держать под контролем любую ситуацию. Поэтому свою энергию вы направите настолько по назначению, что любая работа просто станет гореть у вас в руках, а в общении с людьми вас невозможно будет не послушаться и не согласиться с вашими мыслями и доводами, такими понятными и простыми, как все гениальное. Только у рожденных в середине знака с четверга обстоятельства станут играть не на вашей стороне, поэтому возможны сбои и недоразумения.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — четверг.



СКОРПИОН

У Скорпионов, родившихся в октябре, к концу недели настроение окажется крайне нестабильным. Поэтому находиться рядом с вами станет довольно тяжеловато, а то и небезопасно. Проявите самокритичность. Зато Скорпионы ноября смогут наслаждаться всеобщим вниманием. Кстати сказать, вполне заслуженным, ведь вы станете кладезем мудрости, ценных идей и эталоном трудолюбия и хорошего настроения.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — пятница.



