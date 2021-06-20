Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня

ОВЕН

Для Овнов марта и первой декады апреля это неделя с весьма приятными сюрпризами. Некоторые события начнут развиваться под стать красивому сну. А у вас это возможно наяву. Только верьте в чудеса! К сожалению, рожденным во второй декаде апреля эти дни принесут сбои и нарушение намеченных договоренностей и планов. Поэтому перенесите важные дела на следующую, более подходящую неделю.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — пятница.



ТЕЛЕЦ

Рожденным в апреле и второй декаде мая в эти дни и дома с близкими, и на работе с коллегами без труда и каких‑либо усилий удастся найти общие темы и интересы. И даже проблемы, если вы поделитесь ими с окружающими, начнут преображаться, потому что, пройдя через чужое сознание, они станут выглядеть иначе, перестанут пугать. У Тельцов первой декады мая эти дни очень энергозатратные и во многом проблемные. Исчезнет взаимопонимание, отчего отношения могут обостриться.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



БЛИЗНЕЦЫ

Удачная неделя у Близнецов мая и первой декады июня. Стройте планы и начинайте действовать. Только у рожденных во второй декаде июня многое может не получаться. Поэтому вы правильно сделаете и поступите мудро, если на эту неделю добровольно передадите часть своих полномочий другим. Повитать в облаках, поболтать ни о чем, заняться тем, к чему лежит душа, — это доставит куда большую пользу.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



РАК

У многих из вас в эти дни есть шансы достичь тех высот, к которым так самоотверженно стремились в последнее время. Если грандиозные цели не входили в планы, почва для них не готовилась, то остается только пожалеть об упущенных возможностях. Ну а можно, откинув амбиции, просто наслаждаться жизнью и радоваться тому, что многое сейчас у вас получается на редкость удачно. И ничего, что это всего лишь какие‑то мелочи, ведь именно из них и состоит наша жизнь.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.





ЛЕВ

В партнерских отношениях может быть некая недосказанность и обиды. Попридержите претензии на тот счет, что в вашем ближайшем окружении вы не находите родственных душ. У многих это временное явление. К следующей неделе у Львов июля и второй декады августа страсти улетучатся, и все войдет в свою колею. Вот только рожденным в середине знака стоит провести эти дни максимально осторожно и постараться принимать взвешенные и обдуманные решения, чтобы не усугубить ситуации следующей недели.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



ДЕВА

Для Дев сентября это благоприятная неделя. Вы станете по‑настоящему тонко чувствовать и понимать окружающих вас людей. Видя ваше доброе расположение, многие поспешат прислушаться и последовать совету. Но если вы родились в августе, то в эти дни стоит следить как за словами, так и за действиями, поскольку многое станет идти вразрез с вашими целями, а смириться с таким положением дел не захочется.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



ВЕСЫ

Весы сентября и первой декады октября в эти дни будут полны планов. Смело приступайте к их реализации — время благоприятствует. Весам второй декады октября и конца знака не помешает взять небольшую паузу в делах. Впереди ожидается довольно хлопотливое время, когда устроить себе передышку вам вряд ли удастся. Ну а пока вполне можете привести в норму свою нервную систему. И тогда вам не составит труда уравновесить партнерские отношения. А то ведь еще чуть‑чуть — и они могут дать трещинку.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — пятница.



СКОРПИОН

Неделя удачная для Скорпионов октября и второй декады ноября. Сейчас вы находитесь в полной гармонии со своими близкими. Совместный отдых обновит и скрепит узы, а совместная работа покажет, что вам не обойтись друг без друга. Только Скорпионам середины знака нужно держать ухо востро. К концу недели нужно быть готовым к любым неожиданностям, ожидать подвоха там, где и не предполагаете.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



