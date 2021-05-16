Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая

ОВЕН

Для вас эта неделя благоприятное и ответственное время. Вы просто обязаны позаботиться о материальном благополучии своего семейства. Или себя лично. Появятся выгодные варианты утолстить ваш кошелек. Другое дело — воспользуетесь вы этим или нет, поскольку высока вероятность, что вас увлечет иное занятие. В этот период могут произойти захватывающие встречи и романтические знакомства. Но лучше, если они пока будут вашей маленькой тайной.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — суббота.



ТЕЛЕЦ

Насколько эта неделя для Тельцов апреля и второй декады мая благоприятна, настолько же и ответственна. Поэтому все должно быть распланировано до минуты. Какие там у вас имеются проблемы? Выяснить отношения? Пробиться к заветной должности? Влюбить в себя? Не вопрос! Вам все по плечу. А вот родившимся в первой декаде мая следует вести себя осторожно. Любая ваша беспечность может обернуться потерями, переживаниями или расходами.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов мая и особенно рожденных во второй декаде июня это неоднозначная и эмоциональная неделя. Вы полностью окажетесь во власти своих чувств и даже можете пасть жертвой чрезмерной подозрительности, ревности или любви. Чтобы обезопасить себя, поменьше прислушивайтесь к речам окружающих. Зато у родившихся в первой декаде июня эта неделя сложится просто замечательно и вы будете всем довольны.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



РАК

У многих представителей вашего знака эта неделя пройдет очень активно и принесет, как говорится, успех в труде и в личной жизни. Если вы не обременены учебой или карьерой и свободны от брачных уз, то приятно и полезно провести время или завести новое знакомство сумеете без проблем. Но Ракам, родившимся в первой декаде июля, к концу недели следует все же умерить свой пыл. Не пытайтесь быть в двух местах одновременно, иначе вам придется разрываться на части и все равно избежать критики и претензий со всех сторон не удастся.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.







ЛЕВ

Покажите себя специалистом в своей профессии. Шансы оказаться в кресле повыше настолько велики, что только патологическая лень может заставить вас не воспользоваться обстоятельствами. Хотя родившимся в первой декаде августа лучше все же уйти в тень, так как активность в середине недели не пойдет вам на пользу: возможны промахи и ошибки. К тому же вас начнут раздражать чья‑то медлительность или инициатива, просьба о помощи или новые обязанности.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ДЕВА

Удачная неделя для Дев сентября и особенно для рожденных в первой декаде. Имеет смысл высвободить на поверхность не только свои старые задумки, но и зародить что‑нибудь новенькое и нестандартное. Жалко не использовать шанс, который не так часто возникает в вашей жизни. Но если вы родились в августе, то в эти дни вам придется быть начеку — обстоятельства будут чаще всего не на вашей стороне.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — четверг.



ВЕСЫ

Очень благоприятная неделя. Жаловаться на нехватку сил и энергии вы просто не имеете права. Так что взвалите на этот период выполнение всех своих планов. Зеленая улица вам обеспечена в любом направлении. Но родившиеся в сентябре, в самом начале недели, чтобы не оплошать в дальнейшем, должны контролировать свои эмоции, тем более в большинстве случаев вам они станут подвластны.

Благоприятные дни — вторник, среда, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



СКОРПИОН

Спокойная и размеренная неделя у рожденных в октябре и более активная для ноябрьских Скорпионов. Правда, со стороны может показаться, что вы занимаете пассивную позицию и всего‑навсего по инерции делаете то, что требуется выполнить здесь и сейчас, не проявляя при этом никакого интереса. Но на самом деле вы будете целенаправленно и незаметно для других пробиваться к вершине, выравнивать отношения, входить в доверие к нужным людям или, напротив, безболезненно рвать и освобождаться от надоевших связей.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



