Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября

ОВЕН

Фортуна станет к Овнам марта все более благожелательной и может преподнести довольно приятные сюрпризы или хотя бы в изобилии предоставить счастливые шансы. А как ими распорядиться — это уже ваша забота. А вот родившимся в апреле не стоит позволять эмоциям возобладать над разумом, иначе вы не сумеете правильно оценивать возникающие ситуации и совершите непростительные ошибки, которые могут вам очень дорого стоить.

Благоприятные дни — четверг.

Неблагоприятные дни — вторник.



ТЕЛЕЦ

В эти дни Тельцам апреля и первой декады мая будет сложно разбираться в отношениях с людьми. В одних случаях вы увидите то, чего в действительности нет, а в других — не обратите внимания на очевидное. А в конце недели вы будете готовы пойти на отчаянные поступки, если окажутся затронутыми ваши интересы и принципы. Постарайтесь не усугублять ситуацию. У родившихся во второй декаде мая неделя благоприятная. Можете использовать эти дни на свое усмотрение.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

Вы сумеете порадоваться тому, что вас окружают близкие и любимые люди, в отношениях с которыми установятся настолько теплые чувства, что вы будете на все готовы друг для друга. Можно предаться творческой работе — вы способны добиться впечатляющих результатов, получая от труда истинное удовольствие. Но у рожденных во второй декаде июня понедельник не заладится. Вас могут покинуть и любовь, и творчество. К счастью, со вторника все вернется в нормальное русло.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник.



РАК

Ответственная неделя для рожденных в июне. Старайтесь в первой половине недели не брать на себя новые обязательства. С субботы положение изменится. Вам стоит подумать о глобальных переменах и решительных шагах. Со стороны друзей или внутреннего голоса поступят ценные советы. От Раков июля эти дни потребуют мобилизации сил и тщательного планирования, так как обстоятельства будут подбрасывать вам то одну, то другую проблему, давая минимум времени на их решение.

Благоприятные дни — суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник — среда.





ЛЕВ

У Львов июля и первой декады августа достаточно сил и хорошего расположения духа, чтобы проявить активность на работе или поруководить действиями своих близких. Но в решении собственных проблем полагайтесь только на себя. У остальных Львов будни могут пройти напряженно: тут и с домашними может что‑то случиться, и личные отношения пойти наперекосяк. К счастью, к выходным многое наладится и от прежних недоразумений не останется и следа.

Благоприятные дни — воскресенье.

Неблагоприятные дни — четверг.



ДЕВА

Для рожденных в сентябре это перспективное время. На любой вопрос у вас будет ответ, а ваши действия не встретят препятствий. Обязательно воспользуйтесь благоприятными возможностями. Если вы сумеете представить свои таланты и достижения в выгодном свете, то вашему окружению ничего не останется делать, как рукоплескать и во всем соглашаться с вами. У августовских Дев неделя сложная и противоречивая. Возьмите тайм‑аут на эти дни или отложите важные дела хотя бы на неделю.

Благоприятные дни — вторник.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



ВЕСЫ

Благоприятная неделя для Весов сентября и второй декады октября. На работе ждет успех, дома все тепло и спокойно. Но чтобы не испортить праздника, будьте помягче с окружающими, окажите помощь людям, которые рассчитывают на вашу поддержку. Рожденным в середине знака в будни следует мобилизовать свои силы, чтобы минимизировать риски неудач или досадных недоразумений. К выходным все наладится.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — вторник.



СКОРПИОН

Скорпионы октября, будьте осторожны в общении, постарайтесь не попасть под обаяние людей, которые без зазрения совести воспользуются вашей добротой и доверчивостью. Не исключено также, что у вас часто станет меняться настроение и вы многим будете недовольны. В выходные отдохните от всех забот. У Скорпионов, родившихся в ноябре, неделя благоприятная. Стройте планы. Они могут начать реализовываться.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — четверг.



