Гороскоп на 9 июля

Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на день от Гейдельбергской Школы Астрологии.
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КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Сегодня вероятны неудачи в любовных делах или столкновения с посторонними людьми, которые закончатся не в вашу пользу. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными. У Водолеев избыток энергии может оказаться разрушительным – вероятны проявления несдержанности, категоричности в высказываниях, конфликты с окружающими.
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
День отмечен возрастанием делового и творческого потенциала. У многих Рыб возникнут интуитивные озарения, медитативное состояние. Они смогут реализовать себя как творцы, не ограничиваясь пассивным созерцанием. Этот день благоприятен для начала строительства, проведения массовых мероприятий.
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Опасный и тяжелый день в плане здоровья. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения. Велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения. К вечеру отношения с окружающими придут в норму. Тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей заботы и нежности. Полезно находиться около воды, принять ванну, сходить в бассейн, баню.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Серьезный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Полезно находиться около воды, принять ванну, сходить в баню.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
День связан с усвоением космической энергии, с нравственным и духовным преображением. Опасный и тяжелый день в плане здоровья. Эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством.
РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
В этот день вы сможете прийти в себя и по-новому взглянуть на мир, хотя вы можете по-прежнему сталкиваться с проблемой взаимоотношений с окружающими. Не следует основывать свои действия на чувствах и эмоциях. Дальнейшее развитие событий потребует от вас осторожности и взвешенности.
ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
День по-прежнему опасный и тяжелый в плане здоровья. Велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения. Не исключено, что вы с царственным достоинством пройдете мимо несущественных, с вашей точки зрения, обстоятельств, которые в дальнейшем окажут роковое влияние на ситуацию. Ссоры с партнером и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Опасный и тяжелый день в плане здоровья. Эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Полезно находиться около воды, принять ванну, посетить бассейн, баню.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
Сегодня финансовое положение недостаточно стабильно: вероятны потери, или же объем трат превышает поступления. Надежды, возложенные на предстоящие сделки, могут оказаться напрасными. Может случиться и так, что вы станете жертвой происков соперника или попадете в зависимость от настроения своего партнера. Вполне возможны серьезные перемены в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные. Сон – вещий, ожидайте исполнения.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
Пассивный день. У вас может появиться ощущение вялости, усталости. Чрезмерные нагрузки могут вконец вас измотать. Сбавьте деловую активность, иначе возможно возникновение серьезного заболевания. Вам необходим продолжительный отдых.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
День связан с усвоением космической энергии, с нравственным и духовным преображением. Вероятно, сегодня эмоции будут преобладать над рассудком. Постарайтесь, чтобы ваши слова и поступки не опережали мысли – сначала думайте, а уж потом делайте. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы.
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