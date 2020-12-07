Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.11
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 9 декабря

Гороскоп на 9 декабря


Овен

Вряд ли этот день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что Вас кто-то будет веселить или выполнять Ваши обязанности. В любви сейчас придется больше отдавать, чем брать. Но Ваши интересы этим ущемлены не будут.

Телец

Сегодня на работе Вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, чтобы избежать такого положения. Зато смело можете рассчитывать на помощь близкого человека. Данный день располагает к гармоничным отношениям в семье.

Близнецы

Подходящее время для самовыражения. Только не пытайтесь утверждаться за счет близких и любимых людей. В ближайшее время стоит воздержаться от крупных приобретений, так как может оказаться, что Вам не подходит то, что купили. И это послужит поводом для огорчений.

Рак

Если Вы решили, что для полного счастья вам не хватает только любви, то именно на этот день стоит отправиться в погоню за счастьем. Причем найти его Вы можете в самом необычном месте. А представители этого знака, в чьем сердце любовь поселилась давно, тоже не окажутся обделенными. На Вашу долю выпадет немало приятных эмоций.

Лев

Сегодня благоприятный день, особенно для предпринимательской деятельности. Главное, не бойтесь экспериментировать. Даже если Вы допустите ошибки, никаких серьезных последствий за этим не последует.

Дева

Сейчас идет время действий. Чем больше на данном этапе Вы поработаете, тем большую отдачу получите уже в ближайшем будущем. То же относится и к взаимоотношениям с близким человеком. Дарите тепло и заботу, и Вы получите в ответ заряд положительных эмоций. А одинокие представители этого знака могут встретить новую любовь.

Весы

Негативных событий, которые могут испортить настроение, сегодня возникнуть не должно. Постарайтесь наполнить свою жизнь приятными впечатлениями и положительными эмоциями. Кому-то поднимет настроение встреча с друзьями или общение с любимым человеком, а кому-то придется по душе шопинг.

Скорпион

Сегодня можно заняться важными делами. Возможно, сейчас стоит посидеть с сотрудниками в неофициальной обстановке. Наверняка разговоры коснутся работы, и если Вы сумеете правильно воспользоваться обстановкой, то положительные изменения на профессиональном поприще Вам гарантированы.

Стрелец

Хороший день, так что стройте грандиозные планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать Вас. На пользу пойдет любая смена обстановки. Вас ждут приятные встречи, замечательный отдых в хорошей компании. Есть вероятность новых романтических увлечений.

Козерог

Хоть этот день и окажется наполненный суетой, нельзя сказать, что он будет пустой. Вы попутно с мелкими проблемами, успеете решить и важные вопросы. Единственное, с кем сейчас не следует вести переговоры, так это с начальством. Лучше, если каждый будет заниматься своим делом, и Ваши пути не пересекутся.

Водолей

Вполне вероятно, что Вас ждут перемены в профессиональной сфере деятельности. Начинайте готовить почву для этого и собирать нужную информацию. В любовных делах у Вас может открыться второе дыхание. А кое-кто найдет свою любовь.

Рыбы

Сейчас на жизненном пути Вас может поджидать испытание, которое придется пройти. Причем очень многое будет зависеть от того, как Вы справитесь с этим. Не обращайтесь за помощью к людям, которым не слишком доверяете. Именно они в данный момент способны смешать Ваши карты.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на декабрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на декабрь 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Швеция вводит жесткий карантин
Будем знакомы: «Галасы ЗМеста»
В работе соцсети Instagram произошел сбой
Киберреальность в новой коллекции Balenciaga осень - зима 2021
Первую Нобелевскую медаль 2020 года вручили американской поэтессе Луизе Глюк
Гороскоп на 9 декабря
Всемирный экономический форум в 2021 году перенесли из Швейцарии в Сингапур
В Витебской области КГК нашел свыше 500 «ненужных» домов‑недостроев, многие из них — в курортных зонах
В Минске автомобиль наехал на подростков
Испанские гандболистки обыграли чешек на чемпионате Европы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Перестаньте стучать. Вам не откроют
80 лет кинорежиссеру и кинооператору Юрию Елхову
Чулпан Хаматова сменила имидж и удивила подписчиков в Instagram
Новым креативным директором Chloé назначена Габриэла Херст
ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной
Премьер-министр Румынии объявил об отставке
Наталья Подольская так сфотографировалась с сыном, что Instagram в слезах умиления
Более 30 докторов на время поменяли профиль, заболеваемость перестала расти — в Лиде ситуация с COVID-19 постепенно стабилизируется
В новом корпусе Минского НПЦ хирургии будут созданы условия для пациентов и сопровождающих - Руммо
На внутреннем рынке коммерческой недвижимости могут появиться новые игроки с конкурентными предложениями
Стадию развития болезни Альцгеймера предложили определять по одному белку
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хроника падающего недобомбардировщика
Стали известны соперники сборной Беларуси по футболу в квалификации чемпионата мира
Посчитали, какую долю семейного бюджета мы платим на ЖКХ в сравнении с ближайшими соседями и жителями других европейских государств
Более 600 молодых жителей Гомельской области получили помощь по проекту БОКК
МакSим намекнула о возможном дуэте с Моргенштерном
Комитет Госдумы России поддержал законопроект о запрете иностранного финансирования митингов
В Гродно торжественно зажгли огни на главной новогодней елке
Важно доверять молодежи и верить в ее инициативы - мнение
Строительство МТФ в ОАО «Дяковичи» еще только заканчивается, а корма для животных уже давно запасены
Председатель концерна «Беллегпром» — о развитии онлайн-торговли, льноотрасли и престиже рабочих профессий
Установлена возможность поощрения госнаградами организаций и коллективов
мнение
Михаил КУЧКО
Минск немцам не сдается
Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в области длины
Алсу и голуби - белоснежный образ покорил фанатов
Китай запустил новый спутник зондирования Земли
Белорусские медики спасли малыша с огромной опухолью
Министерство обороны продолжает прием конкурсных работ на лучшее освещение в СМИ темы развития Вооруженных Сил
ВОЗ при поддержке USAID поставила в Национальный аэропорт Минск тепловизоры и средства защиты
Светлану Светличную выписали из больницы
Большой театр приглашает на концерт звезд мировой оперы
Транспортная инспекция выявила нарушения в более 80% проверенных такси
Более 116 тысяч рублей направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
День рождения каждый день
Театр эстрады готовит праздничное шоу «Новогодний Голубой огонёк: Назад в будущее»
В момент, когда мне говорили "да", папа лежал в реанимации: Назима рассказала об испытании во время участия в проекте "Песни"
Рождественская коллекция H&M, фарфоровые кроссовки и велосипед от Louis Vuitton: что произошло в моде за неделю
Авторы
СКАНИРУЙТЕ