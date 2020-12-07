Гороскоп на 9 декабря





Овен

Вряд ли этот день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что Вас кто-то будет веселить или выполнять Ваши обязанности. В любви сейчас придется больше отдавать, чем брать. Но Ваши интересы этим ущемлены не будут.

Телец

Сегодня на работе Вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, чтобы избежать такого положения. Зато смело можете рассчитывать на помощь близкого человека. Данный день располагает к гармоничным отношениям в семье.

Близнецы

Подходящее время для самовыражения. Только не пытайтесь утверждаться за счет близких и любимых людей. В ближайшее время стоит воздержаться от крупных приобретений, так как может оказаться, что Вам не подходит то, что купили. И это послужит поводом для огорчений.

Рак

Если Вы решили, что для полного счастья вам не хватает только любви, то именно на этот день стоит отправиться в погоню за счастьем. Причем найти его Вы можете в самом необычном месте. А представители этого знака, в чьем сердце любовь поселилась давно, тоже не окажутся обделенными. На Вашу долю выпадет немало приятных эмоций.

Лев

Сегодня благоприятный день, особенно для предпринимательской деятельности. Главное, не бойтесь экспериментировать. Даже если Вы допустите ошибки, никаких серьезных последствий за этим не последует.

Дева

Сейчас идет время действий. Чем больше на данном этапе Вы поработаете, тем большую отдачу получите уже в ближайшем будущем. То же относится и к взаимоотношениям с близким человеком. Дарите тепло и заботу, и Вы получите в ответ заряд положительных эмоций. А одинокие представители этого знака могут встретить новую любовь.

Весы

Негативных событий, которые могут испортить настроение, сегодня возникнуть не должно. Постарайтесь наполнить свою жизнь приятными впечатлениями и положительными эмоциями. Кому-то поднимет настроение встреча с друзьями или общение с любимым человеком, а кому-то придется по душе шопинг.

Скорпион

Сегодня можно заняться важными делами. Возможно, сейчас стоит посидеть с сотрудниками в неофициальной обстановке. Наверняка разговоры коснутся работы, и если Вы сумеете правильно воспользоваться обстановкой, то положительные изменения на профессиональном поприще Вам гарантированы.

Стрелец

Хороший день, так что стройте грандиозные планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать Вас. На пользу пойдет любая смена обстановки. Вас ждут приятные встречи, замечательный отдых в хорошей компании. Есть вероятность новых романтических увлечений.

Козерог

Хоть этот день и окажется наполненный суетой, нельзя сказать, что он будет пустой. Вы попутно с мелкими проблемами, успеете решить и важные вопросы. Единственное, с кем сейчас не следует вести переговоры, так это с начальством. Лучше, если каждый будет заниматься своим делом, и Ваши пути не пересекутся.

Водолей

Вполне вероятно, что Вас ждут перемены в профессиональной сфере деятельности. Начинайте готовить почву для этого и собирать нужную информацию. В любовных делах у Вас может открыться второе дыхание. А кое-кто найдет свою любовь.

Рыбы

Сейчас на жизненном пути Вас может поджидать испытание, которое придется пройти. Причем очень многое будет зависеть от того, как Вы справитесь с этим. Не обращайтесь за помощью к людям, которым не слишком доверяете. Именно они в данный момент способны смешать Ваши карты.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака