Гороскоп на 8 января





Овен

Не ждите от этого дня слишком многого. Некоторые Ваши планы сегодня не могут быть реализованы, придется довольствоваться малым. Возможны конфликты с людьми, от которых многое зависит в Вашей жизни. Не исключено, что Вы задумаетесь о прекращении какого-то давнего сотрудничества или отношений, которые играли в Вашей жизни важную роль. Но с такими решениями лучше не торопиться.

Телец

В этот январский день Вас ждет выигрыш, дополнительная прибыль, бонус при покупке или иная форма пополнения кошелька. В деловых вопросах старайтесь не поддаваться азарту, иначе легко потеряете то, что легко получили. Не исключено, что Вы захотите пожертвовать часть денег на экспериментальный или благотворительный проект.

Близнецы

Общий фон дня положителен. Перед Вами откроется новая дорога или Вы получите возможность продолжить старое удачное дело. Эмоциональный подъем позволит не замечать негативных нюансов или рассматривать их с позитивной стороны. Вы можете временно превратиться из консерватора в радикала. Нежданный поворот обстоятельств поможет снять психологические зажимы или устранит с Вашего пути внешнее препятствие.

Рак

Сегодня Вы вплоть до вечера будете готовы жить и действовать на грани своих возможностей. Многих представителей знака будут отличать зашкаливающие эмоции, революционные настроения, завышенные запросы. В личной и семейной жизни возможно крушение идеалов с последующим возрождением и обретением новых перспектив. Если хотите проявить себя, избегайте рутины, ищите нестандартные решения. Чем необычнее обстоятельства, тем больше у Вас шансов испытать себя на стойкость или продемонстрировать окружающим свою силу.

Лев

Львам звезды позволят сегодня решить финансовые вопросы и сулят прибыль. Любовные отношения могут складываться довольно легко и будут строиться на основе общих интересов. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых Вы зависите материально. Избегайте конфронтации.

Дева

Звезды советуют Вам на этот день планировать дела, которые приятны и интересны. В противном случае Вы будете без лишних эмоций выполнять работу и не получать от этого никакого удовольствия. Возможны новые романтические увлечения, не исключено начало серьезных отношений.

Весы

Рожденные под знаком Весы не будут настроены сегодня заниматься рутинной работой: в голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды советуют Вам совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Это подарит Вам внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Скорпион

Сегодня Вам лучше не делиться важной информацией с сослуживцами, коллегами и посторонними людьми. Это может привести к краху планов. Также представителям этого знака стоит поменьше общаться с теми, кто вызывает у них негатив.

Стрелец

В этот день Вы будете искренне радоваться всему, что преподнесет судьба. Возможны кардинальные перемены в разных областях жизни, что уже зарядит позитивом. Доделайте то, что было оставлено на потом, а также окончательно решить, что для Вас главное, а что можно отодвинуть на второй план.

Козерог

Удачный день. Можно добиться успеха во многих начинаниях, однако легкими победы не будут. Ищите дело, которое всерьез увлечет Вас, займет все ваши мысли – именно оно откроет заманчивые перспективы. Остальные проекты лучше отложить или поручить их реализацию кому-то другому.

Водолей

У влюбленных Водолеев ожидается шаткое положение. С одной стороны, грех упускать удачный момент для инициативы. С другой, многое пойдет не так, как хотелось бы, и успех в личных делах переменчив. Вряд ли стоит ожидать равноценного отклика на признание или шаг. Не исключено, что любимый человек будет ускользать или играть чувствами

Рыбы

Для большинства Рыб этот день будет удачным, поскольку многим из Вас удастся, наконец, реализовать давнишние планы и замыслы. Сегодня взяв инициативу на себя, Вы сможете извлечь из своих способностей максимум возможного.

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