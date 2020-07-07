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Гороскоп на 8 июля

Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на день для всех знаков зодиака от Гейдельбергской Школы Астрологии.

Фото: pixabay.com

КОЗЕРОГ  (Capricornus, 22.XII–20.I)
День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно. Возникшие проблемы заставят искать компромисс между желаниями и долгом. Избегайте повышенного тона в общении с детьми.

ВОДОЛЕЙ  (Aquarius, 21.I–19.II)
День отмечен гармонией в семейных отношениях. Супруги почувствуют очередной виток обновления чувств. Вероятны совместные поездки, путешествия. Влюбленные Водолеи могут строить радужные планы на будущее, которые окажутся вполне осуществимыми.

РЫБЫ  (Pisces, 20.II–20.III)
День, благоприятный для объединения людей, проведения конкурсов и соревнований. Руководствуясь идеей добра и справедливости, Рыбы могут объединить вокруг себя единомышленников. Однако существует опасность того, что они будут искренне заблуждаться и вести за собой таких же сентиментальных людей. Представители противоположного пола надолго привяжутся к романтическим, добрым и мягким Рыбам.

ОВЕН  (Aries, 21.III–20.IV)
День крайне неблагоприятный. Пройдет он под знаком обмана и недоразумений. Агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, к которым не питаете доверия. В делах следует быть крайне осторожными и внимательными, особенно при работе с документами. Это не лучший день, чтобы думать о карьере. Сегодня желательно не вмешиваться ни в какие споры, потому что все они закончатся не в вашу пользу.

ТЕЛЕЦ  (Taurus, 21.IV–21.V)
Опасный и тяжелый день. Вероятность негативного влияния со стороны очень велика. Возможны ошибки, ссоры с близкими людьми, отравления или травмы.

БЛИЗНЕЦЫ  (Gemini, 22.V–21.VI)
День несет негативные тенденции. Следует быть крайне осторожными и внимательными при работе с электроприборами. Вероятны домашние хлопоты или размолвки. Этот день звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. Вечером найдите время для отдыха или любимого занятия. Нежелательно употребление спиртных напитков и мясной пищи.

РАК  (Cancer, 22.VI–22.VII)
Смена настроения или легкомыслие может помешать справляться с самыми обыденными задачами. Из-за вашего самообмана и резких необдуманных поступков этот день неблагоприятен для установления контактов и активного общения.

ЛЕВ  (Leo, 23.VII–23.VIII)
День пройдет под знаком обмана и недоразумений. Вероятны осложнения в работе или личной жизни. Сегодня лучше не проявлять деловую активность. Звезды советуют подвести черту под старыми планами, делами или контактами. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, к которым не питаете доверия. Сократите контакты с начальством — это не лучший день, чтобы думать о карьере. В делах следует быть крайне осторожными и внимательными, особенно при работе с документами.

ДЕВА  (Virgo, 24.VIII–23.IX)
День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Возникшие проблемы заставят искать такой баланс между личным и общественным, чтобы не пострадало ни первое, ни второе. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Не пытайтесь утвердить свою правоту силой.

ВЕСЫ  (Libra, 24.IX–23.X)
Благоприятный день для осуществления самых смелых планов и намерений. Однако не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты. Главное – сохранить внутреннее равновесие и оградиться от искушений.

СКОРПИОН  (Scorpius, 24.X–22.XI)
День преобразований, препятствий, осложнений. Ваши дела могут продвигаться медленно, так как вы натолкнетесь на непреодолимые препятствия. Возникнут противоречия между желаемым и возможным, что приведет к некоторой раздражительности. Вы можете испытывать снижение настроения и ухудшение самочувствия.

СТРЕЛЕЦ  (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Этот день звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. Вечером найдите время для отдыха или любимого занятия. Нежелательно употребление спиртных напитков и мясной пищи.

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