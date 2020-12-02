Гороскоп на 4 декабря





Овен

Не будьте легкомысленными по отношению к близким людям. Вы можете своим поведением или словом обидеть их, даже не осознав этого. Неплохие перспективы возникнут на профессиональном поприще, но не хватайтесь за несколько дел одновременно.

Телец

Сейчас подходящее время для проявления активности. То, что раньше представляло определенную сложность, на данный момент окажется по плечу. Главное – не лениться. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно. Возможно, вы встретите свою любовь, или старые отношения вспыхнут с новой силой.

Близнецы

Этот день может подарить Вам немало приятных мгновений. Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви. Хотя сейчас время более благоприятное для активного проявления чувств. Чем больше Вы будете отдавать нежности и тепла, тем больше получите взамен.

Рак

Сегодняшний день нельзя назвать неудачным, но он потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Зато компенсацией могут послужить любовные отношения или новое романтическое увлечение.

Лев

Данное время лучше посвятить не производственным проблемам, а дому и семье. Если еще не встретили спутника жизни, не исключено, что именно сейчас это произойдет. Только нужно внимательнее присмотреться к окружающим людям и не относиться к ним слишком критично.

Дева

Нужно запланировать на этот день определенное количество дел и оставить достаточно времени для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие деловых партнеров может вызывать у Вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяснять или доказывать. Если нет срочных рабочих вопросов, уделите освободившееся время личной жизни.

Весы

Стечение обстоятельств сделает многие вещи возможными. Одновременно усилятся конкуренция и противоречия внутри коллектива. Новости и внезапные события заставят организоваться и войти в режим быстрого реагирования. Вы обнаружите, что многое находится в беспорядке и кажется неуправляемым. Строго отбирайте самые важные дела и осуществляйте их поочередно.

Скорпион

Сейчас Ваша эмоциональная восприимчивость окажется довольно высокой, вследствие чего Вы и будете на все остро реагировать. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым. Над Вами висит опасность обмана, причем очень искусного.

Стрелец

Необходимо постоянно пополнять запасы энергии, так как Ваши затраты будут высокими. Поэтому постарайтесь получать как можно больше положительных эмоций и общаться только с приятными людьми. Вам нужно подумать о более спокойном ритме жизни. Если есть возможность, то возьмите отпуск.

Козерог

На данном временном отрезке Вы будете крайне уязвимы и можете поддаться любому влиянию, поэтому нужно быть крайне осторожными во всем. Не выступайте в роли инициатора конфликтов, так как это может отразиться на состоянии Вашего здоровья. Чем меньше Вы предпримете каких-либо шагов, тем меньше у Вас шансов оступиться.

Водолей

Сейчас для Вас идет удачный период для профессиональной деятельности. Поэтому, если Вы рассчитываете на повышение по службе или увеличение зарплаты, то смело можете отправляться к начальству. А если нынешнее положение или место работы вас не устраивает, то стоит поискать что-то другое. Не исключено, что поиски увенчаются успехом.

Рыбы

Сейчас вряд ли произойдет что-то такое, что выбьет Вас из состояния равновесия. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит. Время благоприятно как для профессиональной деятельности, так и для отдыха. Сейчас неудачный период для решения финансовых вопросов. Постарайтесь не брать и не давать в долг.