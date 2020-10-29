Гороскоп на 31 октября





Овен

Сегодня постарайтесь больше времени проводить на публике, в поездках, на торжественных мероприятиях. Особое внимание уделяйте своему здоровью, прежде всего качеству употребляемых продуктов - не исключены пищевые расстройства и инфекционные заболевания.

Телец

Душевное равновесие и хорошее настроение будут вашими спутниками в течение всего дня. Сегодняшний день стоит посвятить построению планов на будущее. А вот серьезных физических нагрузок следует избегать. Воздержитесь от крупных финансовых трат.

Близнецы

Звезды советуют сегодня подводить итоги, отдавать долги. Не пытайтесь планировать ничего на будущее, сейчас для этого не самое подходящее время. Удачно сложатся деловые и увеселительные поездки. Это благоприятное время для смены имиджа: посещения, стилиста, косметолога, парикмахера.

Рак

Никаких негативных ситуаций данный день не готовит. Вас ожидают интересные и непредсказуемые повороты судьбы, которые могут изменить будущее в лучшую сторону. Идет удачное время для новых знакомств, судьбоносных встреч и ярких романтических впечатлений.

Лев

В данный период вы будете обладать высоким энергетическим потенциалом и можете противостоять любым напастям. От Ваших выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Круг ваших знакомых может пополниться людьми, общение с которыми будет весьма плодотворным.

Дева

Благоприятный день для завершения старых дел и начала новых. Однако придется приложить немало усилий, чтобы достичь положительных результатов. Сегодня Вы проявите себя истинным дипломатом и при необходимости сумеете договориться с людьми, которые вскоре окажут Вам неоценимые услуги.

Весы

Если сегодня к каким-либо делам у Вас не будет лежать душа, отложите их на несколько дней. Расставьте приоритеты и правильно распределите свое время. Сегодня не следует давать и брать деньги взаймы, особенно если речь идет о финансовых взаиморасчетах с друзьями.

Скорпион

Сегодня удачно время для налаживания самых разнообразных контактов. Рабочие встречи и переговоры принесут положительные результаты. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.

Стрелец

Сегодня у Вас все будет получаться. Нужно как можно больше общаться, так как ключ к успеху найдете именно при помощи старых связей. Проявите осторожность в финансовых вопросах, не берите и не давайте в долг.

Козерог

В этот день, возможно, придется поволноваться. Если не справитесь с эмоциями, можете попасть в неприятную ситуацию. В Вашем окружении может появиться человек, который проявит к Вам повышенное внимание. Будьте сдержанным и не поддавайтесь на волю чувств. Сейчас не время для романтики.

Водолей

На работе вы можете добиться неплохих результатов. Настройтесь на положительный лад и не рискуйте. Это удачное время для начала разгрузочной диеты, которая поспособствует оздоровлению организма. При этом выбирайте такую диету, которая хорошо сочетается с повышенными физическими нагрузками.

Рыбы

Не пытайтесь решить все вопросы разом, действуйте постепенно, шаг за шагом преодолевая препятствия. Хорошо провести время в компании членов семьи – уютная домашняя обстановка и вкусная еда способны значительно поднять вам настроение.

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