Гороскоп на 30 ноября





Овен

Этот день потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Зато компенсацией могут послужить любовные отношения или новое романтическое увлечение.

Телец

Не исключено, что вышестоящее начальство сделает вам интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Ваши задуманные планы наконец начнут сбываться. Честность и работоспособность - важные элементы вашего успеха.

Близнецы

Встречи, происходящие на разных уровнях, будут носить кармический характер и помогут Близнецам избежать возможных конфликтов и недоразумений. Нужно максимально проявить свои способности и привлечь к своим планам влиятельных людей.

Рак

Этот день несет переменчивость настроения и трансформацию окружения. Лишь закаленные в испытаниях люди смогут добиться хороших результатов. Не бойтесь испытаний. Как говорят мудрецы: «Драгоценный камень нельзя отполировать, не потерев его, а человек не может совершенствоваться, не пройдя через испытания».

Лев

Отношения с партнерами и возлюбленными могут быть осложнены, а грубость и проявление силы будут раздражать окружающих и приведут к конфликтам с начальством и партнерами. Проявите дальновидность, вам нужно обратить внимание на мнение близких и друзей, а не упрямо идти своим путем.

Дева

Первая половина дня позволяет получить выгоду от старых дел, не начиная новые. Вероятны хорошие вести от бывших партнеров и друзей. Вторая половина дня принесет потерю энергии, происки завистников, ссоры с родней. Опасно подписывать сомнительные документы, начинать дела, пускаться в рискованные предприятия или быстро ездить.

Весы

Возможны обманы, неверная информация, забывчивость, а также разрыв нужных связей и отношений. Огромную роль в достижении ваших целей должны играть связь, активное передвижение, беспрепятственное общение. Автомобиль и мобильный телефон - ваши самые главные средства успеха.

Скорпион

У многих Скорпионов появятся возможности как для духовного развития, так и для практического применения прошлого опыта. Можете приступать к новым делам. Верьте в себя и свои силы, с упорством воплощайте свою мечту в жизнь, даже если это невыносимо трудно.

Стрелец

Наиболее удачным этот день окажется для тех Стрельцов, которые связаны с религией, культурой, наукой, используют деловые качества для приобретения славы, таланта и новых связей. У вас есть способности, вы можете добиться успеха в жизни, но вам необходимо набраться опыта и найти свою нишу.

Козерог

Противоречивый, двойственный день. Не исключено, что договоры будут проверяться на устойчивость и потребуют переосмысления. Затруднены новые дела, поэтому лучше доводить уже начатое до конца. Старайтесь дозировать нагрузки, не переусердствуйте, иначе не исключено истощение сил.

Водолей

Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Рассматривайте все новые предложения, так как некоторые из них могут быть успешными.

Рыбы

Состояние душевного покоя принесет уравновешенность во внешних событиях, дела пойдут на поправку. Используйте новые знания и личный опыт, и вы будете уважать себя как успешного человека и всесторонне развитую личность.

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