Гороскоп на 30 ноября

Овен
В деловом отношении день будет результативным. Но не идите на поводу у эмоций и не принимайте поспешных решений. Возможно, кто-то будет нуждаться в Вашей помощи. И если есть такая возможность, не откажите в просьбе. А вот общества случайных знакомых лучше избегать.
Телец
Заводите полезные связи, расширяйте поле деятельности. Не перекладывайте свои обязанности на других людей и не совершайте поступков, которые могут доставить неприятности окружающим. Избегайте новых знакомств с лицами противоположного пола, сегодня совсем не подходящий для этого день.
Близнецы
Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой чересчур сложных задач. Только постарайтесь не вступать в серьезные споры и конфликты с руководством. Для новых романтических увлечений время подходящее. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.
Рак
Профессиональные вопросы потребуют Вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.
Лев
Стоит заняться наведением порядка в своих бумагах. При правильном распределении времени вы справитесь с большим количеством дел в короткие сроки. Могут возникнуть острые ситуации, обиды, но нужно держать себя в руках. Старайтесь больше времени уделять отдыху.
Дева
Все вопросы старайтесь решать мирным путем. Вы сможете убедить в своей правоте нужных людей, если подготовитесь к предстоящему разговору. Занимайтесь оформлением документов и приводите дела в порядок. Если захотите изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, сможете в этом преуспеть.
Весы
В этот день деловые встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые горизонты. Постарайтесь не волноваться по пустякам. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус. Можно рассчитывать на поддержку родных, друзей, единомышленников и авторитетных людей.
Скорпион
В этот день Вы будете ощущать в себе немалые силы. Но не переусердствуйте с их применением. Благоприятный исход ждет при достижении деловых договоренностей, поэтому можно смело планировать важные встречи. Больше времени проводите с любимыми и друзьями – ваша энергия им понадобится.
Стрелец
Мелочи жизни должны отойти на второй план, уступив место более важным темам. Сейчас хорошее время для того, чтобы задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с теми, кто связан с Вами общими интересами. Особенно удастся преуспеть в области деловых контактов.
Козерог
Сейчас Вы можете допустить серьезные ошибки в профессиональной сфере, поэтому не спешите с принятием решений, особенно под давлением. Многое будет Вас раздражать и даже злить. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций - победителем в них окажетесь не Вы.
Водолей
Сегодня Вы будете обладать большим запасом энергии, поэтому, если у Вас накопились важные дела, поскорее приступайте к их реализации - все должно получиться. Идет благоприятный период для новых знакомств и любовных отношений.
Рыбы
День не обещает головокружительных успехов в карьере, но добиться положительных результатов Вы сможете. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний момент вполне подходящий. А вот брать на себя чужие обязанности не стоит.
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