Гороскоп на 3 мая





Овен



Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряженная умственная работа. Влияние людей, с которыми Вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что Вы попадете под их зависимость. Женщинам-Овнам следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия.

Телец

День благоприятный для активного отдыха, например прогулки по парку. Вашим близким необходимы внимание и нежность. Во второй половине дня вероятны приход гостей или известие, которое осложнит взаимоотношения в Вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. От вас потребуются сила убеждения, красноречие и убежденность в своей правоте.

Близнецы

В этот день Вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут Вас в глазах окружающих. Любые встречи пройдут удачно: Вам будет очень легко прийти к общему мнению.

Рак

Если в результате работы над собой Вам удастся избавиться хотя бы от одного отрицательного качества характера, это будет означать победу над собой и начало совершенствования. В отношениях с членами семьи и близкими людьми вероятны положительные изменения.

Лев

Все задуманное может воплотиться в жизнь. Хорошо пройдут коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как Вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Не следует приближать к себе ненадежных людей, даже если Вас связывало многолетнее знакомство.

Дева

Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение. Ваша возросшая чувствительность и интерес ко всему новому и неизведанному могут привести к опасному риску. Со временем трудности и препятствия, стоящие на Вашем пути, будут преодолены.

Весы

Жизненная активность достигает кульминационной точки. Смело двигайтесь вперед – прирожденная мягкость и внешнее обаяние помогут разрешить разного рода конфликты. Не отказывайтесь от помощи, какой бы незначительной она Вам ни казалась.

Скорпион

Превратности судьбы могут помешать Вам реализовать задуманное. Возможно, что ситуация сложится таким образом, что Вам придется решать множество вопросов одновременно. Избегайте ненужных споров, острых дискуссий, которые ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Остерегайтесь завистливых и агрессивных людей.

Стрелец

Стрельцам звезды сегодня прогнозирует неожиданную прибыль или непредвиденные траты. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению – оно будет ошибочным. Способность к анализу и острый, пытливый ум помогут Вам найти выход из противоречивых ситуаций. Вы сможете разгадать все загадки и ребусы, предложенные жизнью. Уверенность и оптимизм помогут справиться с накопившимися проблемами.

Козерог

Стремление к высоким недосягаемым идеалам может сочетаться с возрастанием тревожного состояния, недовольством работой или достигнутыми результатами. Звезды рекомендуют проявлять осмотрительность по отношению к своему здоровью и в отношениях с близкими людьми. Вы можете незаслуженно обидеть близкого человека одним неосторожным словом. Хороши прогулки на свежем воздухе, физическая работа.

Водолей

Вероятны неожиданные события, результат которых покажется Вам несправедливым. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых Вы забыли. Будьте к себе критичнее, вспомните ошибки, проступки и промахи. Не исключены проблемы и в семейных отношениях. Излишняя категоричность суждений может осложнить ситуацию.

Рыбы

День обретения внутренней свободы, озарения и радости. Накопленный жизненный опыт и духовный потенциал представителей данного знака старшего поколения будет требовать анализа и систематизации. Благоприятны путешествия, индивидуальные занятия. Вы будете способны разработать новые идеи и реализовать их. Близкие люди ждут от Вас взаимности и участия.