Гороскоп на 28 октября





Овен

Сегодня Вы будете обладать зарядом бодрости и энергии и сможете справиться с любыми поставленными перед Вами задачами. Сейчас можно начинать новые дела. Но основное внимание должно быть направлено на дом, семью и родственные связи. Избегайте споров, упреков и конфликтов с людьми, которых Вы любите.

Телец

Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на Вашем пути завистники и тайные недоброжелатели. Как ни странно, они у Вас есть, причем в ближайшем окружении. Постарайтесь вести себя спокойно и сдержанно, наиболее эффективной будет тактика молчания. Благоприятный день для всего, что связано с личной жизнью.

Близнецы

Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом. А вот изобретательность и даже в какой-то мере хитрость могут сослужить неплохую службу. Возможны изменения в лучшую сторону в личной жизни.

Рак

Сегодня придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению с ними хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных переживаний. Время все расставит на свои места.

Лев

Поступившие предложения могут открыть новые горизонты и помочь проявиться Вашим умениям и талантам. И даже если груз проблем, упавший на плечи, покажется Вам непосильным, Вы сможете с ним справиться. Для новых знакомств и увлечений сейчас вполне удачное время.

Дева

Сегодня будьте готовым к борьбе с обольщениями, обманами и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих рутинного исполнения.

Весы

Если не хотите осложнить себе жизнь, то сейчас не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых Вы зависите. Этот день может оказаться напряженным, поэтому серьезных планов не стройте. Зато наступило удачное время для встреч с людьми, к которым Вы питаете теплые чувства.

Скорпион

Не проявляйте излишнего упорства в делах, с которыми никак не можете справиться на протяжении длительного времени. Если чувствуете, что не можете преодолеть препятствие, то лучше отложите это на некоторое время. Зато данный период может стать многообещающим в плане личной жизни. Одинокие представители данного знака могут встретить свою любовь.

Стрелец

Многие неточности, которые имели место в вашей жизни, начнут проясняться, и все встанет на свои места. Сегодня полагайтесь только на себя не потому, что могут подвести коллеги. Вам самим нужно быть в курсе всех дел и событий и не упускать из виду даже незначительные мелочи.

Козерог

Сегодня все будет зависеть только от Ваших желаний. Какие дела Вы сегодня себе запланируете, то и будет реализовано с успехом. Однако постарайтесь избегать большого скопления народа, так как в толпе вас могут ожидать не совсем приятные сюрпризы, начиная с открытого хамства и заканчивая обчищенными карманами.

Водолей

Сейчас Вы можете оказаться неспособными объективно оценивать складывающуюся ситуацию как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Постарайтесь ко всему, что вам предложат или пообещают, отнестись с настороженностью. Не столько доверяйте, сколько проверяйте.

Рыбы

Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую Вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда от Вас не денется. Вы успеете все взвесить и подойти к нему с полной ответственностью. А если окажется, что шанс упущен, расстраиваться не стоит. Это просто было не Ваше.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака на счастье, удачу и здоровье