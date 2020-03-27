Гороскоп на 28 марта

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Крайне неблагоприятный день. Проходит под знаком духовного дурмана, расщепления сознания, отравления. Сегодня удача может отвернуться от вас в любой момент. Следует быть осторожным, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями.Ответственный период: избегайте экспериментов, действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. Стремление к экстравагантности женщин-Водолеев повлечет за собой неприятности.Сегодня для Рыб предпочтительнее индивидуальная работа, чем коллективный труд. Возможно, что вследствие колебания настроения вы не сможете контактировать с людьми, от которых вы зависите. Не стоит совершать необратимых поступков и принимать окончательных решений. Рекомендуется провести вечер в одиночестве.Крайне неблагоприятный день. Происки недоброжелателей или неудачное стечение обстоятельств могут разрушить намеченные планы или свести на нет результаты длительных усилий. Вероятны финансовые потери или неудачные покупки.День крайне неблагоприятный. Звезды рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно к качеству питания. Противопоказана животная пища. Лучше отдать предпочтение молоку и творогу. Мужчинам-Тельцам не следует принимать кардинальных решений. Любые дела будут иметь негативные последствия. Для женщин-Тельцов возможны нервные срывы, нарастание внутреннего напряжения или разногласия с партнерами. Вечером существует вероятность травм или обострения заболеваний.Неблагоприятный день. Не исключено, что ваши действия сегодня придут в противоречие с общепринятыми устоями и нормами. Из-за неосторожных высказываний или излишней категоричности достигнуть задуманной цели будет тяжело. Звезды рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно к качеству питания. Противопоказана животная пища. Лучше отдать предпочтение молоку и творогу.Опасный день. Следует отложить все решения и дела на потом, так как вам будет сложно оценить ситуацию и сделать правильный вывод. Возможно нарастание внутреннего напряжения, недовольства собой, окружающими, работой. Велика вероятность травм, возникновения или обострения заболеваний.Крайне неблагоприятный день. Стремление во что бы то ни стало достигнуть намеченной цели может заставить вас использовать запрещенные приемы, что отрицательно скажется на авторитете или приведет к конфликтам с окружающими людьми. Вероятны финансовые потери или неудачные покупки. Радость общения с партнерами может быть омрачена неприятной новостью, связанной с предстоящими обременительными обязанностями.Крайне неблагоприятный день. Проходит под знаком духовного дурмана, расщепления сознания, отравления. Обман или клевета тайных недоброжелателей затруднят движение к намеченным целям. Вероятны финансовые потери, эмоциональные срывы. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или легкомысленных действий вы станете мишенью для нападок.Неблагоприятный день для здоровья. Возникшие симптомы свидетельствуют о развитии серьезного заболевания. У женщин-Весов возможны нарастание внутреннего напряжения или разногласия с партнерами, нервные срывы. У мужчин — вероятность травм или несчастных случаев. Остерегайтесь романтических приключений: они могут иметь нежелательные последствия. Мужчинам-Весам придется принимать кардинальные решения в личной жизни.Благоприятный день для контактов, заключения сделок, браков. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела вам будут удаваться с первого раза. Вы ощутите незримую поддержку. Эмоциональная жизнь постепенно будет приходить в норму.Неблагоприятный день. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или стремления восстановить справедливость вы не сможете достигнуть задуманной цели. Звезды рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно к качеству питания.