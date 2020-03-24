Гороскоп на 25 марта

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День благоприятен для общения. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Успех вероятен в делах, требующих индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности.День любви, отказа от суетных мелочей, перехода на новый круг развития. Расположение звезд сулит удачу. Вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими друзьями. Семейный досуг укрепит уверенность в себе и успокоит.День символизирует объединение людей, благоприятен для заключения брака, зачатия, новых знакомств и путешествий. Близкий друг окажет вам неоценимую услугу, и вы еще раз убедитесь в его преданности вам. Отношения с избранниками сложатся гармонично. Вы можете быть спокойны, счастливы и довольны друг другом.Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для мужчин-Овнов вероятно интересное знакомство или романтическое свидание. Женщинам-Овнам звезды советуют не настаивать на своем мнении в вероятном споре с партнером — это может послужить поводом для обиды.Звезды советуют проанализировать прошедший путь и постараться избавиться от ошибок и заблуждений. Незаконченные дела могут принести неприятности и потребовать от вас много усилий или денежных трат. Благоприятный день. День любви, отказа от суетных мелочей, перехода на новый круг развития. Общение с партнерами по работе противопоказано, а вот старые друзья или родственники могут дать дельный совет. Во второй половине дня усилятся творческий потенциал и интуиция. Сны могут быть пророческими и изменить вашу судьбу. Пойманная птица — хороший знак, птичья трель — к разочарованию от безрассудных поступков.Вероятно, вас ожидает скорое повышение по службе, но прежде придется выполнить ответственное поручение руководства. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Ответственный период: избегайте экспериментов, действуйте только проверенными способами. Вечером постарайтесь избежать стремления доминировать: вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта.Если в течение недели вы уберегли себя от глупостей, то вы ощутите полноту жизни и желание действовать. День благоприятен для активного отдыха и воплощения творческих планов. Возможно, вам предстоит выбирать между любимым делом и домашними обязанностями. Вследствие вашей несдержанности могут возникнуть недоразумения.День благоприятен для перспективного планирования и оценки собственного положения. Идеи, о которых вы думали в течение последнего времени, способны принести быстрый и весомый результат. Организаторские способности помогут найти средства для реализации намерений.День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Жизненный потенциал на высоком уровне. Вероятно, сегодня любое дело потребует от вас гораздо меньше усилий и времени, чем вы предполагали.День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Забудьте пока о профессиональных проблемах и старых привязанностях. Двойственность вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими, поэтому постарайтесь определиться в важных вопросах, иначе вторая половина дня огорчит вас семейными неприятностями.Сегодня для вас предпочтительнее индивидуальная работа, чем коллективный труд. Не ждите участия и помощи. Самые сложные проблемы рассматривайте хладнокровно. Рекомендуется провести вечер в одиночестве. Чтобы успокоиться, займитесь любимым делом, отложив все домашние хлопоты. При соблюдении рекомендаций к концу дня вероятно установление равновесия.Серьезный период, связанный с принятием ответственных решений. Звезды советуют не экспериментировать — действуйте только проверенными способами. Возможно, женщинам-Стрельцам предстоит выбор между романтическим увлечением и домашними обязанностями. Мужчины-Стрельцы могут планировать очередное путешествие.