Гороскоп на 25 марта

Предлагаем вам астропрогноз на день от Гейдельбергской Школы Астрологии.
Фото: pixabay.com
КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
День благоприятен для общения. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Успех вероятен в делах, требующих индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
День любви, отказа от суетных мелочей, перехода на новый круг развития. Расположение звезд сулит удачу. Вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими друзьями. Семейный досуг укрепит уверенность в себе и успокоит.
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
День символизирует объединение людей, благоприятен для заключения брака, зачатия, новых знакомств и путешествий. Близкий друг окажет вам неоценимую услугу, и вы еще раз убедитесь в его преданности вам. Отношения с избранниками сложатся гармонично. Вы можете быть спокойны, счастливы и довольны друг другом.
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для мужчин-Овнов вероятно интересное знакомство или романтическое свидание. Женщинам-Овнам звезды советуют не настаивать на своем мнении в вероятном споре с партнером — это может послужить поводом для обиды.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Звезды советуют проанализировать прошедший путь и постараться избавиться от ошибок и заблуждений. Незаконченные дела могут принести неприятности и потребовать от вас много усилий или денежных трат. Благоприятный день. День любви, отказа от суетных мелочей, перехода на новый круг развития. Общение с партнерами по работе противопоказано, а вот старые друзья или родственники могут дать дельный совет. Во второй половине дня усилятся творческий потенциал и интуиция. Сны могут быть пророческими и изменить вашу судьбу. Пойманная птица — хороший знак, птичья трель — к разочарованию от безрассудных поступков.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
Вероятно, вас ожидает скорое повышение по службе, но прежде придется выполнить ответственное поручение руководства. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Ответственный период: избегайте экспериментов, действуйте только проверенными способами. Вечером постарайтесь избежать стремления доминировать: вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта.
РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Если в течение недели вы уберегли себя от глупостей, то вы ощутите полноту жизни и желание действовать. День благоприятен для активного отдыха и воплощения творческих планов. Возможно, вам предстоит выбирать между любимым делом и домашними обязанностями. Вследствие вашей несдержанности могут возникнуть недоразумения.
ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
День благоприятен для перспективного планирования и оценки собственного положения. Идеи, о которых вы думали в течение последнего времени, способны принести быстрый и весомый результат. Организаторские способности помогут найти средства для реализации намерений.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Жизненный потенциал на высоком уровне. Вероятно, сегодня любое дело потребует от вас гораздо меньше усилий и времени, чем вы предполагали.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Забудьте пока о профессиональных проблемах и старых привязанностях. Двойственность вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими, поэтому постарайтесь определиться в важных вопросах, иначе вторая половина дня огорчит вас семейными неприятностями.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
Сегодня для вас предпочтительнее индивидуальная работа, чем коллективный труд. Не ждите участия и помощи. Самые сложные проблемы рассматривайте хладнокровно. Рекомендуется провести вечер в одиночестве. Чтобы успокоиться, займитесь любимым делом, отложив все домашние хлопоты. При соблюдении рекомендаций к концу дня вероятно установление равновесия.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Серьезный период, связанный с принятием ответственных решений. Звезды советуют не экспериментировать — действуйте только проверенными способами. Возможно, женщинам-Стрельцам предстоит выбор между романтическим увлечением и домашними обязанностями. Мужчины-Стрельцы могут планировать очередное путешествие.
Опубликовано:
1
Гороскоп на 25 марта
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...