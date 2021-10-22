Гороскоп на 24 октября

Овен
Мужчинам-Овнам во избежание неприятностей не следует идти на поводу у своих страстей. Ваше умение проанализировать как свое поведение, так и поведение партнера поможет избежать недоразумений. Женщинам-Овнам следует обратить внимание на свое самочувствие. Соблюдайте диету, откажитесь от жирной пищи.
Телец
Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако вероятное ухудшение самочувствия или неприятное известие потребует от вас большой собранности. Возможны осложнения в отношениях с близким человеком. Не следует торопить события или прерывать дипломатические отношения – пустите все на самотек, интуиция подскажет нужное решение. Нельзя суетиться и проявлять мелочность.
Близнецы
Благоприятный день. Пройдет под знаком милосердия, любви и прощения. Хороший день для занятия спортом, физических упражнений, общения. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.
Рак
День получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Сегодня женщины-Раки окажутся в центре внимания поклонников, кое-кто из которых в будущем поможет им сделать карьеру или добиться признания. Мужчин-Раков ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых желаний. Похоже, скоро начнут осуществляться давние планы. Жизненная энергия положительно повлияет на вашу личную жизнь, однако не исключено, что излишняя практичность и серьезность намерений помешают романтическому проявлению чувств.
Лев
Звезды рекомендуют в этот день вести себя более сдержанно, чем всегда. Очередной цикл вашей жизненной активности будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит вам многое переоценить и обдумать возникшую ситуацию. Не рекомендуется тяжелый физический труд. Комфортно вы будете чувствовать себя только в кругу друзей или домашних.
Дева
Хлопоты и заботы захватят вас целиком. Уделите большое внимание близкому человеку и детям. По возможности воздержитесь от тяжелой пищи и злоупотребления крепкими спиртными напитками. Неумеренность в еде, пагубно скажется на самочувствии.
Весы
День гармонии и полного взаимопонимания. Есть шанс уладить давние конфликты и определиться с дальнейшими планами. Все тихо и спокойно: так и заскучать недолго. Найдите совместное занятие: это укрепит отношения с вашим партнером.
Скорпион
Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать. А уж если взяли на себя обязательства — выполняйте. Можно делать крупные покупки, но подходите к этому с полной ответственностью.
Стрелец
Весьма вероятно, что женщин-Стрельцов ждет новое кратковременное увлечение. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни. Мужчинам-Стрельцам придется активно отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды, иначе ход событий изменится не в их пользу.
Козерог
Займитесь укреплением иммунитета, повышением энергетического потенциала. Кому-то подойдет фитнес, кому-то — восточные практики. Но рассчитывать, что самочувствие стабилизируется само собой, не стоит.
Водолей
Есть шанс решить серьезную семейную проблему, уладить давний конфликт. Обсуждайте все, что вас беспокоит, и придете к компромиссу. Можно вплотную заняться жилищным вопросом: расширить площадь, разменять квартиру или съехаться с родственниками — в зависимости от потребностей семьи.
Рыбы
Звезды рекомендуют женщинам-Рыбам умерить склонность к экстравагантным поступкам – желание быстрого успеха угрожает нервным срывом. Мужчины-Рыбы должны уделить больше внимания близкому человеку или детям. Вы сможете решить все вопросы мирно, не прибегая к повышенному тону или силе авторитета.
Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.
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