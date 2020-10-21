Гороскоп на 23 октября





Овен

Сегодня Вы будете довольны собой: все задуманное сможете удачно реализовать на практике, и это не останется без внимания со стороны окружающих и руководства. Похвала и одобрение близких людей и коллег ободрят Вас и придадут новых сил для покорения очередных вершин.

Телец

Если сегодня у Вас что-то не будет получаться, то не стоит пытаться любыми способами добиться желаемого. Проявите терпение и сдержанность, будьте осторожны в своих высказываниях. Сказанное не вовремя и не тому может в будущем сильно Вам навредить.

Близнецы

День будет благоприятен как для профессиональной деятельности, так и для личных взаимоотношений. Самое подходящее время для того, чтобы поднять отношения с любимым человеком на новую, более высокую ступень. Для одиноких представителей данного знака появится шанс познакомиться с близким по духу человеком.

Рак

Этот день может оказаться для Вас довольно противоречивым. С одной стороны, Вы будете достаточно активны и полны желания добиваться результатов, а с другой – поступающие предложения могут оказаться не такими радужными, какими их будут Вам представлять.

Лев

Звезды категорически запрещают Вам сегодня сидеть сложа руки. Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение. Избегайте конфликтов с окружающими людьми.

Дева

Сегодня Вы будете полны свежих идей и интересных решений. Хотя слегка испортить настроение может нежелание руководства оценить Вас по заслугам. Поэтому свой потенциал нужно реализовывать там, где Вас действительно поймут и одобрят.

Весы

Хорошее время для того, чтобы решать проблемы, касающиеся вашего образа жизни, здоровья, питания. Это время благоприятно для любой работы, требующей повышенного внимания и терпения.

Скорпион

В этот день Вам следует проявить себя как хорошего стратега. Не стойте упрямо на своем, но и не позволяйте бездумно собою руководить. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Проявите внимание и заботу к близким и родным людям.

Стрелец

Не стройте на данный день серьезных планов, не давайте обещаний своим деловым партнерам, а также не берите кредиты, так как обстоятельства могут складываться не слишком благоприятным образом. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей.

Козерог

Сегодня может возникнуть немало вопросов относительно работы, с которыми придется справляться в одиночку. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. Есть риск столкнуться с черной завистью, которая ослабит вашу энергетику и приведет к упадку жизненных сил.

Водолей

Будьте осторожны сегодня. Есть вероятность получить предложение, связанное с необоснованным риском. Авантюрные мероприятия принесут вам результат, абсолютно противоположный ожидаемому. Зато приятные сюрпризы со стороны любимого человека гарантированно порадуют Вас.

Рыбы

Сегодня Вам предстоит серьезно задуматься о том, в правильном ли направлении движется Ваша профессиональная деятельность. Возможно, претензии со стороны руководства не такие уж и необоснованные. Постарайтесь быть честными сами с собой, спросите совета у людей, мнению которых Вы доверяете.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье