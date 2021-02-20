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Гороскоп на 22 февраля


Овен

Никаких неприятностей не ожидается. Шансов для того, чтобы доставить себе удовольствие, у Вас будет великое множество. Составьте план на этот день и не отвлекайтесь от своих главных целей. Постарайтесь не выяснять отношения с близкими людьми.

Телец

Вас ожидают непредсказуемые повороты судьбы. Можно заниматься решением имущественных вопросов, делать покупки. Хороший период для новых знакомств и романтических свиданий. Не отказывайте себе в удовольствии посетить увеселительные мероприятия.

Близнецы

Постарайтесь не брать на себя повышенных обязательств. Отложите дела, если почувствуете, что устали, оставьте нерешенными вопросы, которые ставят вас в тупик. День будет относительно легким для тех, кто умеет приспосабливаться к обстоятельствам.

Рак

Данный день будет спокойным. Никаких резких скачков и изменений в Вашей судьбе произойти не должно. Только не вступайте в конфликты с неуравновешенными людьми. Обратите внимание на состояние своего здоровья. Положительное влияние окажут умеренные физические нагрузки.

Лев

Постарайтесь день распланировать таким образом, чтобы получать как можно больше удовольствия от жизни. Кто-то решит приобрести для дома предметы интерьера или что-нибудь из бытовой техники, некоторые пополнят свой гардероб красивой обновкой, а найдутся и такие представители знака, которые захотят провести это время вдали от дома.

Дева

Если к каким-либо делам у Вас не будет лежать душа, то отложите решение этих вопросов на несколько дней. Сейчас благоприятное время, чтобы отдохнуть. Нужно ходить в гости или принимать друзей у себя.

Весы

Предстоит много общаться с близкими, родными людьми, друзьями и знакомыми. Но это не будет Вас утомлять, а, наоборот, поднимет настроение. Постарайтесь запланировать больше интересных дел. Единственное: обратите внимание на свое здоровье. И если почувствуете даже легкое недомогание, не игнорируйте сигналы организма.

Скорпион

Это время благоприятно во всех отношениях. Не избегайте встреч и разговоров со знакомыми – это может открыть перед вами новые перспективы. Если хотите отдохнуть и получить новые впечатления, стоит съездить куда-нибудь, где профессиональные заботы и домашние хлопоты не станут о себе напоминать.

Стрелец

Вы будете находиться в приподнятом настроении. Надежной опорой и поддержкой будет мир и покой в семье. А если Вы еще идете по жизни в гордом одиночестве, то у Вас есть шанс встретить достойного человека.

Козерог

Этот период может оказаться очень плодотворным. Вы с точностью будете выполнять все задуманное. Можно вернуться к работе, которую долгое время откладывали. Постарайтесь как можно больше общаться, так как ключ к успеху Вы найдете именно при помощи связей и знакомств.

Водолей

На работе постарайтесь не проявлять излишней инициативы – велика вероятность столкнуться с непониманием начальства и коллег. Избегайте серьезных денежных трат. А также желательно больше внимания уделить бытовым вопросам, наведите порядок в доме, выбросите ненужные вещи.

Рыбы

Постарайтесь сдерживать свои эмоции, иначе можете незаслуженно обидеть тех, кто находится рядом с Вами. Если Вы не уверены в своих силах, не пренебрегайте помощью близких людей. Поберегите здоровье и соблюдайте во всем умеренность.

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