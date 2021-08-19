Гороскоп на 21 августа

Овен

День серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Скажутся усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Посвятите этот день отдыху на природе или работе на дачном участке.

Телец

День несет негативные тенденции. Приготовьтесь к проблемам на работе. Контакты и деловые встречи не принесут желаемых результатов. Скорее всего, возможен конфликт с руководством. Сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу, признайте свою ошибку – и все уладится. Используйте ваше обаяние в своих интересах, это поможет вам наладить обстановку и на работе.

Близнецы

Благоприятный день, связанный с расширением перспектив, храбростью, преодолением трудностей. Возрастают духовный и творческий потенциалы, сексуальные возможности. Первая половина дня будет сопряжена с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря находчивости и трезвой оценке событий.

Рак

Бюджет медленно, но верно улучшается. Сегодня не следует заниматься чем-то новым. Лучше разберите старые бумаги, обратитесь к своим записям, возможно, что теперь они как никогда актуальны. Этот день благоприятен для разрешения спорных вопросов и судебных дел. Очень благоприятное время для семейных отношений, положительных изменений в личной жизни, завязывания новых знакомств, которые могут перерасти в серьезные, длительные отношения.

Лев

День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны, ведь только вы сами сможете помочь себе. Вечером посидите в кругу семьи. Вам лучше собраться с мыслями.

Дева

Благоприятный день для смены сферы деятельности, появления новых партнеров, семейных отношений. Активность и коммуникабельность принесут высокие результаты. Планеты советуют обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения и использовать их с максимальной выгодой для себя. День обещает финансовую прибыль, хорош для покупок. Не исключена возможность выигрыша.

Весы

Неблагоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Вас целенаправленно выживают, и вы это чувствуете. Но не сдавайтесь. К вечеру страсти поулягутся. Возможно, вас попросят о помощи близкие люди. В результате вы окажетесь в роли миротворца.

Скорпион

Этот день благоприятен для любви. Ваш союз настолько гармоничен, что никто другой вам больше не нужен. Во второй половине дня вероятны небольшие проблемы со здоровьем – нервный срыв или легкая травма. Возможно легкое недомогание, усталость или головная боль.

Стрелец

Сегодня, возможно, произойдет какое-то важное событие в вашей жизни. День будет благоприятен и для работы, и для отдыха: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут вас стороной, получится все, что вы наметите. Если вы планируете сделать крупную покупку, подумайте, стоит ли тратить на нее так много денег, ведь пока можно обойтись и без нее.

Козерог

Будьте внимательны к своим любимым. Не сосредоточивайтесь на себе, не переоценивайте свои силы и возможности – они не безмерны. Излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Существует вероятность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения.

Водолей

Этот день пройдет под знаком концентрации сил и рассудительности. Активизируются партнерские отношения. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Свободное время лучше посвятить творчеству. Большое значение для душевного комфорта будет иметь эмоциональная обстановка в семье.

Рыбы

Первая половина дня неблагоприятна. Возможно обострение хронических заболеваний. Желательно заниматься личными делами и укреплением здоровья. Во второй половине дня усилится ваша интуиция. Покровительство Высших сил будет способствовать улучшению сложившейся ситуации.

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