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Гороскоп на 20 января


Овен

Сегодня можно идти на поводу у своих желаний. Если Вы не хотите с кем-то встречаться или выполнять неприятные Вам поручения, можете с чистой совестью этого не делать. Там, где это возможно, переложите свои обязанности на плечи коллег или близких людей.

Телец

Возрастет вероятность разрыва в отношениях со старыми знакомыми. А все из-за необязательности. Договоренности могут срываться из-за форс-мажорных обстоятельств, сбоев в работе технических устройств или других проблем. Не спешите делать выводы и хорошенько все обдумывайте.

Близнецы

Пришло хорошее время для раскрытия своих способностей. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу. В помощи окружающим отказывать не стоит, но не позволяйте собой манипулировать. Единственное предостережение: не пренебрегайте правилами техники безопасности.

Рак

Вы можете понести убытки, если сейчас же не возьметесь за решение материальных проблем. Уделите также внимание своим родным, возможно, сегодня им потребуется Ваша помощь. Сегодня не самое лучшее время, чтобы давать в долг.

Лев

Не обращайте внимания на маленькие недоразумения. Какие-то планы будут срываться из-за того, что Вам не хватит времени на их осуществление. Выделите наиболее важные дела и займитесь воплощением их в жизнь. Сейчас хорошее время для шопинга.

Дева

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах и ссорах Вам везти не будет. На данном этапе больше подойдет обходная тактика. Если попытаетесь давить или что-то требовать от подчиненных или партнеров, то получите волну раздражения и непонимания.

Весы

Сегодня неблагоприятное время для поездок и новых знакомств. Чем меньше контактов у Вас будет, тем удачнее пройдет день. Окружающие люди могут стать для Вас источником разнообразных неприятностей. Даже дружеское общение способно обернуться проблемами, не говоря уж о случайных знакомствах.

Скорпион

Нельзя расслабляться и плыть по течению. Постарайтесь по-новому взглянуть на старые проблемы. Это отличное время для откровенного разговора со своей половинкой. Временные шероховатости будут устранены совместной работой по дому. Удачный период, чтобы наладить отношения со старшими родственниками.

Стрелец

Этот день не подходит для активных действий. Не беритесь за сложные дела, не принимайте серьезных решений, а возьмите небольшой перерыв, чтобы определиться со своими целями и возможностями. Воздержитесь от обсуждения или осуждения людей из своего окружения, иначе конфликта будет не избежать.

Козерог

Не делитесь своими сокровенными мыслями даже с друзьями: есть опасность утечки информации, возможно, это будет использовано против Вас. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают. Уделяйте больше времени и внимания пожилым членам семьи.

Водолей

Вполне вероятно, что Вы почувствуете себя разбитыми, и особого желания работать у Вас не будет. Не мучайтесь, лучше дайте себе передышку. А затем с новыми силами Вы сумеете быстро наверстать упущенное. Многие встречи, которых Вы ждете, могут срываться по независящим от Вас причинам.

Рыбы

Если Вы уже долгое время бьетесь над решением какого-либо вопроса, сейчас у Вас появится возможность решить его в свою пользу. Старайтесь не падать духом, избегайте волнений. Этот день хорошо использовать для начала комплекса оздоровительных мероприятий.

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