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Гороскоп на 2 августа

Овен

Если вы запланировали важные дела, постарайтесь обойтись без посторонней помощи или возьмите ответственность за принятие решений на себя. Прислушиваясь к мнению советчиков, вы начнете допускать ошибки. Зато в сердечных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы.

Телец

Предстоит много времени провести в общении. Напомнят о себе старые знакомые, появятся новые. Не исключено, что обстоятельства потребуют изворотливости и хитрости. Придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен. Старайтесь бережно относиться к близким.

Близнецы

Полезно общение с представителями старшего поколения, позволяющее набраться житейской мудрости. Главные перемены коснутся всех семейных вопросов. Для молодых, родители и старики будут играть в этом главную роль. Если в вашем прошлом остались нерешённые проблемы с родителями и стариками, то сейчас время все урегулировать.

Рак

Настало время принятия самых ответственных решений. Возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого. Можно смело браться за новые начинания и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Лев

Есть вероятность не рассчитать свои силы и возможности, а потому выбрать неправильную линию поведения и манеру разговора. Постарайтесь не терять эмоционального равновесия и не выяснять отношений с теми, кто вам дорог.

Дева

Тем из вас кто давно хотел разорвать гнетущие связи, судьба подкинет массу неординарных способов (и помощников) внезапно разрубить сложные узлы, разорвать любые связи и «завернуть» ненужные циклы.

Весы

Нейтральный и относительно пассивный день. Отношения с другими людьми постарайтесь строить без грубой силы, не конфликтовать. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела. День хорош для лечения и профилактики здоровья.

Скорпион

Сейчас неподходящее время для откровенных бесед. Есть вероятность, что информация, полученная вашим собеседником, будет искажена и использована против вас. Зато это время может стать благоприятным для всего, что связано с делами сердечными. Возможны новые приятные знакомства.

Стрелец

Этот день подходит для наведения порядка в делах. Проанализируйте допущенные ранее промахи. В отношениях с родственниками, друзьями и любимым человеком может возникнуть недопонимание. Возможной причиной будут ваши давние невысказанные обиды.

Козерог

В этот день могут возникнуть ситуации и вопросы, которые потребуют вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Будьте готовы к тому, чтобы взять инициативу в свои руки. Можно делиться с близкими своими проблемами, обсуждать темы, которые вас действительно интересуют, строить совместные планы на будущее.

Водолей

Не позволяйте эмоциям втянуть вас в конфликтные ситуации. Если отношения с кем-то оставляют желать лучшего, то сейчас не стоит заниматься исправлением ситуации - едва ли ваши усилия увенчаются успехом. Скорей всего, вас просто не услышат. Будьте терпимей по отношению к своим близким.

Рыбы

Если в данный период вы будете нуждаться в моральной поддержке или просто одобрении других людей, смело обращайтесь к старым друзьям. Им удастся взглянуть на вашу проблему с совершенно неожиданной стороны. Благодаря их помощи вы сумеете найти быстрое и простое решение проблемы.

Подготовлено с помощью vedmochka.net

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