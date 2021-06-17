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Гороскоп на 19 июня


Овен

В течение дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности и повышенной ответственности, особенно внимательно нужно относиться к финансовым обязательствам, которые связывают Вас с людьми. В любом деле благоприятно сотрудничество, привлечение новых партнеров, умение следовать интуиции и дружеским советам.

Телец

Благоприятный день, особенно для мужчин-Тельцов. Они смогут достичь успеха у представительниц прекрасного пола, проявить в полной мере свой творческий потенциал, установить новые связи или переосмыслить старые привязанности. Для женщин-Тельцов вероятны домашние хлопоты или проблемы в отношениях с партнером. Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего.

Близнецы

Неблагоприятный день для начала новых дел, планирования, семейных отношений. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Скорее всего все начинания будут обречены на провал, что может привести к финансовым потерям или к утрате престижа. Возможны нервные срывы, нервозность, резкие смены настроения. Велика вероятность проблем со здоровьем.

Рак

Усилится Ваша чувствительность, интуиция и восприимчивость. Особенно это касается Раков творческих профессий. Не исключено, что Вы почувствуете прилив сил и с энтузиазмом приступите к работе. Вероятно, Вы сможете легко решить профессиональные вопросы, добиться прорыва в делах, воплотить замыслы в жизнь. Хорошо совершать покупки, завоевывать авторитет, продвигаться по службе.

Лев

Гороскоп на сегодня обещает начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Вероятно, неожиданное известие заставит Вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе.

Дева

Звезды предостерегают Вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Вероятно, предстоят финансовые потери. Сведите до минимума свои домашние обязанности. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что Вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы.

Весы

Вероятно, сегодня Вы сможете реализовать идеи предыдущего времени, однако работать с деловыми бумагами, пытаться достичь прорыва в сфере профессиональной деятельности сегодня не следует – день благоприятен для изменения формы деятельности, творчества или решения проблем личного плана. Деловые контакты в скором будущем принесут много пользы.

Скорпион

Период дисгармоничный и может оказаться достаточно сложным. Вероятны обман и иллюзии в партнерстве, конфликты с родственниками или детьми, а также ухудшение самочувствия. Ваша осмотрительность и сдержанность помогут Вам определить позиции в постоянно изменяющихся обстоятельствах. Если сегодня Вам предстоит коммерческая операция, будьте осторожны – звезды предупреждают о провале или финансовых потерях. Судьба против Вас, но не сдавайтесь – к вечеру негативные тенденции дня пойдут на спад.

Стрелец

Первая половина дня может оказаться неблагоприятной из-за Вашего стремления к практичности. Склонность к почитанию традиций и целеустремленность могут быть восприняты окружающими как чопорность и снобизм. Не исключено, что Вы будете вынуждены отменить отдых, а вместо него взвалить на себя дополнительные обязанности. Ваше умение уступать и не идти на открытый конфликт в значительной мере снизит негативные тенденции дня.

Козерог

Вероятно хорошее известие или подарок, скорее всего от любимого человека. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, вы почувствуете сегодня легкое недомогание. Не рекомендуется употребление спиртных напитков. Поберегите себя сегодня. Ваша внешняя сдержанность может быть воспринята как холодность и черствость, что приведет к неприятностям в отношениях с близкими людьми. Не исключено, что в этот день Вам будет трудно избежать тревог, противоречий и взаимного недовольства в личной жизни.

Водолей

Благоприятный день для начала нового дела или установления новых отношений с партнерами. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Нестандартный подход к привычным обязанностям, порядочность и ответственность в отношениях с партнерами станут залогом будущих успехов.

Рыбы

Скорее всего, этот день не принесет прогресса в делах или гармонии в личной жизни. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Повысится нагрузка на нервную систему, что грозит Рыбам обострением хронических заболеваний. В отношениях с окружающими людьми постарайтесь по своему обыкновению уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы.

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