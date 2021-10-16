Гороскоп на 18 октября





Овен

Сегодня жизненный потенциал на высоком уровне – вы будете деятельны и энергичны. Возможно, вам удастся реализовать задуманное или предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности. Ясность и точность мышления поднимет ваше благосостояние. Следует избегать поспешных решений. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми. Сдержанность и рассудительность обернутся реальной выгодой.

Телец

День благоприятный для начала нового дела. Вам удастся проявить талант и продемонстрировать деловую хватку, что не останется незамеченным начальством или коллегами. Возможно, вы осуществите те мечты, которые в последнее время не покидали вас.

Близнецы

Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений. Звезды советуют взвесить свои ожидания или претензии к партнерам и подумать, что и как можно исправить или усовершенствовать. Следует уладить старые дела, а смелые проекты оставить на более подходящее время.

Рак

Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Вероятно, неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе.

Лев

Сегодня планеты благоприятно настроены в отношении вашей личной жизни, и это нужно использовать. Ваши здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит с легкостью преодолеть любые препятствия.

Дева

День обретения новых источников энергии, самоутверждения. Поспешность в решениях, рассеянность или попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам или финансовым потерям. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил.

Весы

День связан с усвоением космической энергии, защитой принципов, физическими упражнениями. Вероятно, сегодня вы сможете реализовать идеи предыдущего времени, однако работать с деловыми бумагами, пытаться достичь прорыва в сфере профессиональной деятельности сегодня не следует – день благоприятен для изменения формы деятельности, творчества или решения проблем личного плана. Деловые контакты в скором будущем принесут много пользы.

Скорпион

Благоприятный период для активности в сфере профессиональной деятельности, в результате чего многие Скорпионы смогут поправить свое материальное положение или подняться по служебной лестнице. Широта взглядов, честность и прямота, ответственность и целеустремленность будут способствовать укреплению вашего влияния и авторитета на работе. Однако постарайтесь не взваливать на себя непосильные нагрузки – распределите их на большее количество дней.

Стрелец

День может оказаться достаточно тяжелым, потому что накопилось много нерешенных вопросов и непредвиденных проблем. Излишняя активность в сфере профессиональной деятельности, коварство недоброжелателей или собственные ошибки могут замедлить, а то и вовсе перечеркнуть намеченные дела. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Займите выжидательную позицию.

Козерог

Благоприятный день для обращения к начальству, в общественные организации или судебно-правовые учреждения. Интуиция поможет вам распознать людей, а предприимчивость, осмотрительность и корректность – наладить взаимопонимание с начальством или чиновниками. У вас появятся прекрасные возможности для продвижения вверх по служебной лестнице. Возможно, что вы обретете новых партнеров или влиятельных покровителей, с помощью которых сможете продвинуться к намеченной цели.

Водолей

Есть шанс прийти к компромиссу с партнерами. А творческий аспект планет поможет найти нестандартный выход из ситуации. Можно начинать новые проекты, в том числе масштабные. С деньгами тоже проблем не предвидится.

Рыбы

Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Хорошее время для коллективных действий, изучения новых ремесел, занятий творчеством и научной работой. Звезды настроены к вам благосклонно. Финансовое положение несколько улучшится: возможен выигрыш, возвращение долга или выгодная покупка.

Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.