Гороскоп на 18 мая





Овен



Этот день лучше посвятить делам, которые уже начаты и требуют быстрого завершения. Возможны неприятные известия. Вполне вероятен серьезный конфликт с особой противоположного пола. Но печаль и тревога будут кратковременными.

Телец

День отмечен достижением успеха в различных деловых операциях. Они будут не очень сложными, но зато и не следует ожидать большой прибыли. Обратите внимание на приметы. Судьба может послать предостережение.

Близнецы

Возможно, сегодня Вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали Вас на протяжении последних дней. Попробуйте реализовать задуманное новыми методами или с другими партнерами. Успеха Вы сможете добиться только в том случае, если Ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего.

Рак

Неблагоприятный день для коммерческой деятельности и заключения финансовых сделок. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет Вам эффективно решить все хозяйственные вопросы. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь.

Лев

Этот день имеет негативные тенденции – разрушение, катастрофы, аварии. Необходимо быть предельно внимательными, не предоставлять детям полную свободу действий, позаботиться о старшем поколении родственников. Болезни в этот день могут иметь тяжелейшие последствия.

Дева

День благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок, новых знакомств. Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Все покупки, кроме приобретения недвижимости, будут удачны.

Весы

Жизненный потенциал Весов сегодня на высоком уровне. Творческий порыв и вдохновение, реализованные в этот день, могут вознести Вас на новые, ранее недосягаемые высоты. Хороший день для коллективных занятий, общения. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких и старых знакомых.

Скорпион

Сегодня нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что многие Скорпионы возобновят дружбу с теми, с кем отношения долгое время не ладились.

Стрелец

Благоприятный день для людей искусства, науки. Звезды настроены к Вам благосклонно. Не исключено, что с помощью друзей или влиятельного покровителя Вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов.

Козерог

Пассивный, тяжелый день. Ничего нового не предпринимайте. Занимайтесь повседневными, текущими делами. Козероги, заболевшие в этот день, с большим трудом справится с недугом. Положительный результат будет зависеть от Вашей силы воли.

Водолей

Тяжелый день для мужчин-Водолеев. Вероятные трудности возникнут по вине самого Водолея, особенно если он окажется в сфере фатальных влияний, зависимости от обстоятельств и материальной стороны жизни. Стремление к обновлению любой ценой может обернуться непоправимыми последствиями. В личной жизни вероятен окончательный разрыв отношений.

Рыбы

Вас ждет обычный трудовой день. Чтобы удержать удачу, многим представителям данного знака нужно определить границы своих достижений, укрепиться на завоеванных позициях и стараться не пускать на свою территорию суетливых, завистливых и агрессивных людей. У Рыб сегодня вероятны конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей или с собственным легкомысленным поведением.

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