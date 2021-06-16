Гороскоп на 18 июня





Овен

Позаботьтесь о здоровье: берегите силы и нервы — и все будет в полном порядке. Если чувствуете, что не справляетесь с лавиной дел, возьмите небольшой отпуск: потом Вы все уладите без лишних жертв.

Телец

Вы ощущаете колоссальный прилив энергии, и кажется, будто можно горы свернуть. Что ж, так и есть. Но прежде чем решитесь покорять мир, хорошенько подумайте: сила — хорошо, а ум — лучше. Хороший день для лечения или профилактических процедур.

Близнецы

Отложите принятие важных решений, особенно если они касаются будущего вашей семьи. Лучше не подписывать важные документы, не делайте слишком покупок.

Рак

Великолепный день — за что такое счастье? Не спрашивайте! Просто принимайте с благодарностью подарки судьбы и не ищите подвоха: иногда фортуна улыбается безо всякой причины — может, у нее настроение хорошее. Хороший день для путешествий, пеших прогулок, физических упражнений.

Лев

Возможно новое знакомство, которое позволит женщинам-Львам взглянуть на ситуацию с иной точки зрения. Однако строгость в соблюдении внешних приличий может вызвать некоторое недоумение и стать причиной ссоры. Гороскоп на сегодня предсказывает рост популярности и авторитета мужчин-Львов. Их мнение не останется без внимания той, кто хочет его узнать. Умение найти ключ к женскому сердцу и душевная щедрость, вплоть до самоотречения, принесут успех в любовных делах.

Дева

Вероятно, сегодня женщины-Девы будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение, однако, скорее всего партнер не будет соответствовать Вашим представлениям об идеале. Мужчинам-Девам звезды рекомендуют общение в коллективе, групповые занятия, совместную работу или отдых среди единомышленников.

Весы

Сложный день. Взаимопонимание почти отсутствует, поэтому переговоры с партнерами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых результатов. Возможны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами.

Скорпион

Сегодня в любых делах и намерениях опирайтесь на помощь и советы близких людей. Проявите решительность в достижении цели. Вероятно некоторое ухудшение самочувствия. Сегодня любое заболевание будет иметь длительный, затяжной характер.

Стрелец

Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако вероятное ухудшение самочувствия или неприятное известие потребует от Вас большой собранности. Возможны осложнения в отношениях с близким человеком. Не следует торопить события или прерывать дипломатические отношения – пустите все на самотек, интуиция подскажет нужное решение. Нельзя суетиться и проявлять мелочность.

Козерог

Сегодня Вам, скорее всего, посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Звезды благоприятствуют творческим исканиям, нестандартному подходу к любым делам. Хороший день для завершения начатых дел, ремонта или благоустройства квартиры. В общении доверьтесь интуиции – Ваши суждения будут верными, своевременными и точными.

Водолей

Деловая активность и потрясающая работоспособность должны принести ожидаемые результаты, однако Ваш жизненный потенциал находится в нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют рисковать или заниматься покупками. Необычные творческие идеи могут привести к прекрасным результатам, если не торопить события и приступить к реализации замыслов с присущей Вам обстоятельностью и деловитостью.

Рыбы

В этот день весьма вероятны ностальгические настроения: возникновение сильного желания встретиться со старыми друзьями и знакомыми, возобновить прерванные отношения. Не исключено, что мысли многих Рыб будут витать в облаках, а желания – подталкивать к опрометчивым поступкам.

Гороскоп на июнь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.