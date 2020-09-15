Гороскоп на 17 сентября

Овен
Все намеченные на сегодня дела пройдут успешно, даже если Вам придется пойти на не большой риск. Постарайтесь воздержаться от выяснений отношений с любим человеком, Вы можете сгоряча наговорить лишнего, о чем потом будет жалеть.
Телец
Сейчас подходящее время, чтобы сосредоточиться на поставленных целях. Любые трудности Вы преодолеете с легкостью, главное сохраняйте спокойствие. Не откладывайте накопившиеся дела, сегодня Вашей энергии хватить, чтобы решить все в темпе. Любые противоречия будут разрешимы, если не станете спешить.
Близнецы
В профессиональной сфере могут возникнуть вопросы, которые поставят Вас в тупик. Попробуйте подойти к ситуации с другой стороны, найти новые пути решений. Поддержка близких людей сейчас будет неоценимой. Устройте себе эмоциональную разгрузку – физические нагрузки пойдут Вам на пользу.
Рак
Для вас наступило очень удачное время. Не исключено, что к вам обратятся за помощью старые знакомые или появятся новые интересные предложения. Не отказывайте в помощи, не отвергайте возможные перспективы. Это хороший период для обучения, повышения квалификации и расширения кругозора.
Лев
Сегодня в работе не помешает проявить активность. Отбросьте сомнения и действуйте как можно решительней. С эмоциональными и физическими нагрузками Вы справитесь. А вот в отношениях с любимым человеком проявите терпение. Иногда лучшая политика – согласие.
Дева
Сегодня Вы почувствуете эмоциональный подъем и огромное желание добиваться поставленных целей. Постарайтесь направить энергию в нужное русло. Не стоит вступать в дискуссии с руководством и доказывать свою правоту. Лучше делом, а не словом. Сдержанность и упорство принесут положительный результат.
Весы
Эмоционально напряженный день. Не давайте выхода негативным эмоциям. Неприятные моменты могут возникнуть из-за резких слов, которые могут сорваться у Вас с языка. Займите себя делом, приносящим душевное равновесие.
Скорпион
Сегодня Вам потребуется приложить значительные усилия для решения поставленных задач. Постарайтесь сконцентрироваться и быстро войти в рабочий режим. Конфликтных ситуаций избегайте, будьте внимательны в финансовых вопросах.
Стрелец
Звезды советуют Вам провести этот день в гармонии с собой. Сохраняйте эмоциональное равновесие. Займитесь творчеством, небольшие физические нагрузки или водные процедуры тоже пойдут на пользу.
Козерог
Проявите осторожность в общении с малознакомыми людьми. Есть риск столкнуться с непорядочностью, поэтому, перед тем как откровенничать с посторонним, подумайте о возможных последствиях. Постарайтесь не отстаивать свое мнение, разговаривая с любимым человеком, пойдите на небольшие уступки.
Водолей
Сегодня Вы как никогда будет чувствовать хорошо и физически, и эмоционально. Никто и ничто не выведет Вас из равновесия. Отношения с окружающими людьми будут складываться ровно, общение принесет нужную информацию. Благоприятный день совершения для крупных финансовых сделок.
Рыбы
Будьте внимательны в привычной повседневной работе. Не допускайте никакой халатности, есть риск получить плохой результат. Данный период неудачен для выяснений отношений с близкими людьми. Зато тем, кому требуется вдохновение, этот день сулит успех.
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