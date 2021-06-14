Гороскоп на 16 июня

Овен
Хорошо начинать осуществление любых замыслов. Импульс, который Вы придадите делам в этот день, будет поддерживать их в течение всего месяца. Целенаправленно расходуйте силы. На этот день рекомендуется назначить основные вложения — это даст максимальный эффект.
Телец
Если Вам удастся избежать скандалов и неприятных неожиданностей, хорошо накапливать обязательства. Это день, когда человек способен объективно оценить свои возможности. Исключите скандалы. Планы желательно привести в соответствие с реальностью. Поменьше эмоций.
Близнецы
Хороший день для развития партнерских отношений, укрепления связей и контактов. Продуктивными окажутся поездки, переговоры. Договоры, заключенные в этот день, как правило, будут иметь хорошие перспективы. День расширения связей и укрепления авторитета.
Рак
День покажет, насколько Ваши начинания оказались для Вас естественными и гармоничными. Следует проанализировать причины дискомфорта и выявить пути их устранения, день гармоничного расширения сфер деятельности и закрепления наработанных позиций.
Лев
Хорошо осуществлять действия, направленные на обработку результатов труда. День предоставляет возможность осуществить радикальные перемены в судьбе. Надо всего лишь сделать выводы из допущенных ошибок. День накопления опыта и мудрости.
Дева
Этот день благоприятен для общения. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в Ваших начинаниях. Успех вероятен в делах, требующих индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности.
Весы
Неблагоприятный период. Вероятны искушения плоти, соблазны, потакание своим прихотям, ошибки при оформлении документов, трудности в учебе и преподавательской деятельности. По возможности сократите общение с окружающими людьми – возможно негативное влияние или провокация.
Скорпион
Сегодня внимательно отнеситесь к финансовым операциям, расходам, покупкам. Всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми и партнерами по работе. Упрямо, никуда не сворачивая и не обращая внимания на возможные осложнения и разочарования, идите к намеченной цели. Ваше упорство и исключительная работоспособность принесут свои плоды.
Стрелец
С помощью друзей или деловых партнеров сегодня Вы сможете получить заманчивые предложения, которые помогут Вам найти новые источники заработка или сменить сферу деятельности. Следует очень хорошо и детально все обдумать: добиться успеха будет не так просто.
Козерог
В личной жизни вероятен успех, однако звезды не рекомендуют стремиться выделиться или поставить свое мнение выше мнения партнера. Склонность к порядку, доходящая порой до педантизма, может осложнить отношения с противоположным полом.
Водолей
День проверит, насколько Ваши деловые качества соответствуют действительности. День действия. Осуществляются заветные мечты, а планы приобретают реальные очертания. Благоприятно преодолевать барьеры непонимания, находить точки примирения.
Рыбы
Период активной борьбы и противостояния. Будьте внимательны к своему здоровью. Любые перегрузки, работа, граничащая с самоотреченностью, как, впрочем, и потакание своим слабостям, могут пагубно отразиться на здоровье. Вероятно резкое ухудшение самочувствия.
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